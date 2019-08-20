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中年男持西瓜刀「連儂牆旁」狂砍人！3男女遇刺重傷　驚悚片曝光

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記者錢玉紘／綜合報導

香港將軍澳寶順路一處隧道內的「連儂牆」附近發生血案，20日凌晨1點多，1名男子和2名女子正在整理民眾留言的連儂牆，一名穿藍色上衣及短褲的中年男子突然拿出藏在腰間的刀子刺向他們，行兇完後直接逃離現場。3人事後已經被送醫，現場地板上則留下大量血跡。

目擊者指出，2名女子原本在聊天，砍人男突然上前去搭訕，硬聊政治等話題，隨後在一旁抽菸，故意將煙噴向她們，女子出言制止，男子突然大喊「我忍不住啦」，接著就拿出藏在間的刀行刺，旁邊的民眾見狀阻止，其中一名勸架男子被砍傷頭部和頸部，兩名女子則是一人手及背部被砍傷，傷勢較重，送醫救治時情況危急，另一人右手受傷。

目擊者指出，行兇男子有大陸口音，年約40-50歲，身高170公分左右，走路一跛一跛的，案發時穿著深藍色短褲，淺藍色上衣及白底黑鞋，使用的武器為17公分的西瓜刀。也有人拍下行兇者的長相。

▲▼香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件，中年男行兇後逃逸。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

事件發生後，隧道內的地板上在留下斑斑血跡，警方則是帶著警犬在現場調查蒐證，在現場發現歹徒遺留的菜刀，附近的垃圾桶內也發現一把染血的尖刀以及一個背包，但還在查證是否與兇案有關。

大約到凌晨3點多，有住戶在「嘉明閣」社區21樓後梯垃圾桶發現一套衣物，與行凶男穿著類似，大批街坊及市民隨即將嘉明閣封住前後門，以免兇手逃逸。但是報警之後，遲遲未有警察前來蒐證，也沒有詢問該社區管理員，或是調閱監視器。

凌晨4點左右，終於有軍裝警員抵達嘉明閣21樓後梯位置，並呼籲其他不相關的人事離開。凌晨5點左右，警方帶警犬來抵達現場，有警員在管理員協助下查閱監視器畫面，客一人是曾被拍到坐上社區內電梯，目前仍有大約50名附近鄰居守在現場，就怕嫌犯跑走。

連儂牆是2014年香港雨傘革命發展出的特殊文化，今年反對逃犯條例示威運動期間更加興盛，居民會用便條紙，將訴求或是表達支持的話語寫在上面，貼滿整片牆壁，反映市民心聲。

▼嫌犯在現場留下的一把菜刀。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲▼香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

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