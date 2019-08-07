內政部高官隻手遮天「人頭收賄數百萬」　貪污罪起訴請求重判

▲內政部前資訊中心主任施明德(右)涉用親友帳戶收受資訊業者賄賂數百萬元遭起訴。（圖為資料照／翻攝移民署臉書）

記者劉昌松／台北報導

內政部前資訊中心主任施明德，涉嫌在擔任移民署資訊組長期間，利用7項系統工程及入出國自動查驗系統標案機會，收受廠商賄賂，台北地檢署連續發動多波搜索約談後，發現全案僅施明德1名公務員隻手遮天，透過不知情的親友帳戶收賄數百萬元，檢察官7日依貪污治罪條例將施和白手套李奇申等21名業者提起公訴。

施明德被控，涉嫌自2009年起至2011年任職移民署移民資訊組期間，利用承辦移民署入出境資訊系統7項採購案機會，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌圖利、收賄，2019年間，再次將施和涉案的跨越科技負責人李奇申約談到案後，依涉嫌行收賄罪名聲押獲准。

檢廉查出，全案僅有施明德1名官員，涉嫌利用親友當人頭帳戶收受廠商業者賄賂，相關異常資金進出約數百萬元，不過查無事證顯示施的親友知情，因此僅起訴施以及李奇申等21名業者、承辦人員，另龍雲數位整合公司、和範2公司也遭一併起訴。

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