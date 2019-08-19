影／美售台66架F-16　中國外交部要求「立即取消」：否則美方承擔後果

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群。中國外交部19日表示，要求美方立即取消該軍售計畫，否則將根據形勢發展，採取必要措施，維護自身利益。

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

中國外交部19日舉行例行記者會，發言人耿爽就對台軍售一事回應表示，看到了媒體上的相關報導，中方近來多次就此事提出嚴正交涉，「我要再次強調，美國向台灣出售武器嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報，特別是『817公報』的規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方對此表示堅決反對」。

▲耿爽。（圖／大陸外交部）

耿爽也指出，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益，中國維護自身主權和安全的決心堅定不移，中方敦促美方認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，立即取消該項軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益。」

川普週日（18日）離開紐澤西州（New Jersey）前回應媒體提問，被問到是否會賣給台灣66架F16-V戰機，他回答已經批准這項80億美元的軍售案，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」川普接著指出，美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。