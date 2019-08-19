有人頭！鬼祟爬公廁偷窺　單車變態男聞報警逃逸...金山警速逮人

▲單車變態男偷窺一對母子上廁所。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

民眾在公共廁所如廁時，要隨時提防有人偷窺！17日下午5時許位在新北市金山區台2線濱海公路旁的跳石服務區公廁，竟有一名男子偷窺民眾如廁，事跡敗露後逃離現場，警方獲報後，循線找到該名男子，他坦承犯行，訊後被依社會秩序維護偵辦。

一對夫妻17日下午5時許，前往北海岸跳石地區觀海喝咖啡，當妻子與小孩前往服務區旁的公廁如廁時，妻子突然慌張地跑出來說「有名男子正在偷窺他們上廁所！」吳姓丈夫隨即前往公廁查看，看見1名男子鬼鬼祟祟的躲藏在廁所後方。誇張的是，男子被人發現後，竟然若無其事地走下來。

▲單車變態男鬼祟爬公廁偷窺。

隨後，其他民眾正準備進入廁所如廁，夫妻瞧見該名男子又走到廁所後方，正要攀牆偷窺時，趕緊報警處理。該名偷窺男子得知有人報警後，馬上騎乘腳踏車逃離現場。

金山警分局調閱監視器畫面後，於19日下午循線找到許姓民眾，許男也坦承犯行，目前警方依社會秩序維護法偵辦中。

金山警分局長陳永昌表示，未來將會加強該區域巡邏外，也會告知北觀處是否能改進公廁設施，阻絕偷窺，避免民眾如廁恐慌。

▲偷窺男子得知有人報警後，馬上騎乘腳踏車逃離現場。