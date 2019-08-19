《少年問道》退出金馬　導演微博發文：消息沒人看到

▲《少年問道》導演朱昱在微博上發文表示，退出金馬獎消息沒人看到。（圖／翻攝朱昱微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家電影局日前公告，暫停大陸影片和人員參加第56屆台北金馬影展。消息傳出後，陸港電影公司及明星紛紛表態不參加金馬獎。仍繼續參展的紀錄片《少年問道》導演朱昱17日在社群網站上發文表示，「我和我的影片退出參加金馬影展，不會再參加複賽。」

▲紀錄片《少年問道》描述中國道教學院4名學生求道所發生的故事。（圖／翻攝龍門祖庭太虛宮微博）

朱昱提到，此事與我的母校北京電影學院無關，更與導演張曉波前輩無關（我們彼此互不認識），該片系我個人獨立拍攝製作，與中國道教學院、中國道教協會、北京白雲觀等無任何關聯。

朱昱強調，由於其報名參加金馬影展時國家電影局尚未發佈消息，所以「現在我鄭重聲明，我和我的影片退出參加金馬影展，不會再參加複賽。」

大陸紀錄片《少年問道》此前經媒體報導，願意為弘法走鋼索、甘冒兩岸敏感，決定報名角逐金馬獎，堅決不退賽，使該片成為唯一堅持參賽的大陸影片。

▲《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

消息傳出後，大陸「網紅道士」梁興陽連發數條微博，批評朱昱執意參加金馬獎是對道教形象的極大傷害，並舉報拍攝地之一的北京白雲觀，缺乏政治意識、沒有與電影劃清界線。

對此，朱昱也透過微博澄清，她表示，此前從未拍攝完成過任何影片，畢業後也沒有從事過影視行業，「退賽的消息沒有人看到，不能像劉德華前輩退賽那樣很快被社會知曉和關注。」

據了解，《少年問道》由朱昱執導，主角是中國道教學院4名研究生李甯、王理一、任崇誠及姚上硯，效法道士「全真邱祖」，以徒步乞行方式從北京白雲觀，費時15天走到山東棲霞太虛宮的故事。

