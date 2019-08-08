利奇馬逼近台灣　海巡提前器材整備防淹水

海巡署8月份首次舉辦「小小海巡體驗營」，海巡署長陳國恩希望透過複製往年在警政署舉辦體驗營的經驗，讓民眾親子參與體驗海巡人員工作辛勞，藉此拉近海巡署公務機關與一般民眾的距離，同時活動也傳達「海洋生態、永續經營」環保觀念。