利奇馬逼近台灣　海巡提前器材整備防淹水

▲ 因應颱風來襲，海巡署事先做好器材整備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
記者翁伊森／嘉義報導
中央氣象局預測「利奇馬」颱風預計於8、9兩日侵台，為維護民眾安全，海巡署中部分署第四岸巡隊於颱風警報發布前，已備妥發電機16台、抽水機3台、救生艇7艘及車輛22輛等救災能量，以利颱風登陸後即時應變，尤其針對雲嘉沿海易淹水地區加強戒備，另加強宣導漁民做好防颱措施，全力配合嘉義、雲林縣市政府災害應變中心實施防颱工作，與轄區內警政、消防等單位密切保持聯繫，以掌握颱風最新動態及相關災情。
▲ 因應颱風來襲，海巡署事先做好器材整備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
記者翁伊森／嘉義報導
中央氣象局預測「利奇馬」颱風預計於8、9兩日侵台，為維護民眾安全，海巡署中部分署第四岸巡隊於颱風警報發布前，已備妥發電機16台、抽水機3台、救生艇7艘及車輛22輛等救災能量，以利颱風登陸後即時應變，尤其針對雲嘉沿海易淹水地區加強戒備，另加強宣導漁民做好防颱措施，全力配合嘉義、雲林縣市政府災害應變中心實施防颱工作，與轄區內警政、消防等單位密切保持聯繫，以掌握颱風最新動態及相關災情。
關鍵字：海巡署
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