無動力平台斷繩漂流！　金門岸巡隊勇攀繫繩化解危機

▲金門岸巡隊成員英勇冒著強風把漂流的工作平台繫回岸邊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署金門第九岸巡隊10日晚間8時許，在金門金湖鎮成功海堤執行巡邏勤務時，發現一艘無動力工程平台擱淺於海堤旁，巡邏人員發現該無動力工作平台疑似纜繩斷裂漂流，恐影響海上船隻航行，岸巡隊人員不敢大意，出動救援器材在旁戒護協助，昨晚10時許完成細覽作業成功幫漂流平台完成訂位救援。

▲金門岸巡隊成員英勇冒著強風把漂流的工作平台繫回岸邊。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：金門岸巡隊業10日晚間8時許，第一巡邏組執行勤務時，發現有一艘無動力不明工作平台擱淺於金門金湖鎮成功海堤邊，經巡邏組人員至現場，判別疑似為金門尚義機場海側護岸堤防設施工程承包廠商的作業平台。

岸巡人員研判為綑綁纜繩斷裂這才導致工作平台漂流，恐影響海上船隻航行安全，岸巡隊隨即在現場實施戒護，並通報承包廠商趕到現場處理，因適逢漲潮時期，夜間視線不佳，岸巡人員研判貿然繫纜恐有危險。

所幸第九岸巡隊站長長率岸巡人員攜帶救援器材從旁戒護及協助，當晚近11點 完成繫纜作業，第九岸巡隊副隊長王榮忠表示，適逢「利奇馬」颱風剛過，外海風浪較大，提醒民眾若在金門當地海域作業時，務必注意自身安全。若有任何海上作業問題，民眾可撥打海巡「118」免費服務專線向海巡署相關人員求助。

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