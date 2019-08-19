影／忘記拉手煞車！菜鳥駕駛「遭愛車重輾」卡輪下…目擊者嚇：半身捲進去了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名新手女駕駛近日開車上路時，因為向右轉彎操作不當，導致車輛衝向了人行道上；她的丈夫見狀便主動要求親自駕駛來解決這個窘境，不料女子因為太過緊張，在下車時並未拉手剎車，使得車子從斜坡上爆衝下來，間接將她的腳捲進前輪之中。目擊者說，當車子停下後又朝女子身上重輾過去，幾乎半身都在底下了。

▼女駕駛不熟悉操作，結果慘遭自家車輛重輾而過。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在重慶市榮昌區，一位剛拿到駕照1個月的楊姓女駕駛，本（8）月9日上午駕車向右轉彎時由於操作不當，使得車輛衝上道路右側的人行道；女駕駛的丈夫當時在前方騎電動車帶路，看見妻子發生事故後，就要求女子下車換他來操控，沒想到驚險的一幕就在此時發生。

▼轎車在斜坡上猛力倒退。（圖／翻攝自看看新聞）

女子因為第一次出現交通事故，所以連手剎車都沒拉就急忙下車了，不過因為轎車當時處於滑坡上，因此車子就在女子腳還沒著地時開始向下滑。目擊者表示，「她（楊女）老公就大喊手剎，楊女又往車裡爬，不知道拉沒拉到手剎，車子越滑越快，倒退了估計有幾米的時候，她的腳就被捲到前輪胎下面，然後車子就往她所在的方向擺，楊女差不多半身都壓在車底了。」

▼眾人趕緊將車子抬起。（圖／翻攝自看看新聞）

從影像可見，女子被捲進去輪胎底下後，車子又往前方滑動，使得女子半身被重重輾壓無法動彈。據悉，事故發生當下，周圍熱心民眾及時施救，將楊女送往了醫院，不過她因為全身多處骨折，目前正住院治療，丈夫則沒有大礙。警方提醒，新手駕駛人要熟悉車況和熟練掌握駕駛技能後才能單獨上路行駛；駕車過程中，碰到事情要冷靜，不要慌張，謹記操作規範，確保安全出行。