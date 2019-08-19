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追打環時記者付國豪！　19歲男申請保釋遭拒「還押10月底再訊」

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▲▼環球網記者付國豪被示威者捆綁毆打。（圖／翻攝自《環球網》）

▲環時記者付國豪被示威者綑綁毆打。（圖／翻攝自《環球網》）

記者洪珮瑄／綜合報導

陸媒《環球時報》旗下記者付國豪13日在香港機場遭示威者毆打，不僅上了微博熱搜，更引起各界關注。對此，港警16日拘捕了一名涉案的19歲賴姓男子，並且依「非法禁錮」、「非法集結」及「傷人」等罪將其扣留，今早在東區裁判法院提堂。

據香港電台報導，19歲賴男因非法集結、傷人及襲擊致造成身體傷害等罪而被逮捕，其中的2項控罪指出，他13、14日在香港機場參與非法集結、擾亂秩序，以及非法及惡意傷害付國豪；另一項控罪則指出，他14日攻擊付國豪，以至於讓對方身體身體造成傷害。

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港機場連2日癱瘓，甚至在13日晚間引發衝突 。（圖／記者黃彥傑攝）

賴男今日上午在東區裁判法院提堂，過程中想保釋申請卻被拒，該案押後至10月28日再審理。據悉，控方申請押後案件，得到裁判官批准，並且指出，警方需翻查案發附近的監視器，調查有沒有其他涉案人士。辯方律師則提到，賴男被捕後曾說過，他懷疑付國豪是卧底，所以打動手打人，加上當時付國豪又遲遲未有表明自己是記者身份。

綜合港媒報導，被告賴男同時涉及另一件在沙田新城市廣場的襲警案，將於本週五（8/23）提堂答辯。對此，辯方今提堂時反駁，機場與沙田案件案情不一，兩者不應相提並論。不過，裁判官懷疑，該說法是將被告涉嫌打人的行為合理化，因此拒絕辯方的保釋申請。

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關鍵字：付國豪,環球時報,香港機場,毆打,粵港澳要聞

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