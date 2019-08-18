影／港警出動「2架水炮車」轉往港島戒備　示威者在警察總署門外噴漆

記者陳以昇、黃彥傑、鄭思楠／香港─台北連線報導

民陣今日（18日）在維園集會。由於過去多場遊行集會演變成警民衝突，警方加強戒備。兩架之前一直放置於粉嶺警察機動部隊總部、俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，已轉往港島區戒備。此外，遊行隊頭於下午4點40分左右，抵達中環遮打道終點。

▲灣仔警署外架設起俗稱「水馬」的充水式護欄。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

綜合港媒報導，警方上月底起為水炮車進行路面測試，安排負責駕駛的警員「考牌」，目前已完成測試，早前還安排立法會議員、監警會成員及媒體視察水炮車示範。按照警方早前指出，出動水炮車需符合3項條件中的其中1項，包括出現嚴重傷亡情況、大肆破壞財物或交通幹道受阻，但最後會否出動，還需視現場環境。

▲ 示威民眾經過《大公報》舊址時起哄叫囂。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

另外，《ETtoday新聞雲》記者在現場直擊，大批市民經過灣仔軒尼詩道國華大樓的《大公報》舊址時起哄叫囂。舊址外的螢幕則播放岀現五星旗的宣傳片，其招牌仍未有拆除。

▲警察總部也圍起大型塑膠圍牆。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

記者還在灣仔警署看到，大門外已圍起大型塑膠圍牆，不過沒有部署警力，此時離抗議遊行隊伍不到100公尺。警署後門有全副武裝的警員在管制進出，圍牆上有警員駐守查看外面狀況。遊行隊頭於下午4點40分左右，抵達中環遮打道終點。

▲有群眾在警署門外噴漆。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

此外，警察總部也圍起大型塑膠圍牆，四周未有水炮車。有群眾在警署門外噴漆，也有民眾經過警署時，朝裡面叫囂。