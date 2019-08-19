AirAsia 10/1起取消馬來西亞「訂票手續費」　年底再取消3國家

▲AirAsia將於10月1日起取消所有馬來西亞新機票訂購的手續費。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia 19日宣布將於2019年10月1日起取消所有馬來西亞新機票訂購的手續費，讓旅客能以實惠的價格飛行，預計年底再取消泰國、印尼及菲律賓手續費。

AirAsia 航空事業部總裁Bo Lingam表示，AirAsia一直以來致力提供消費者高CP值的旅遊方式，希望這項措施實施後更能兌現我們「現在人人都能飛」的承諾，尤其面臨吉隆坡第二國際機場站（Klia2）即將要徵收更高乘客服務費（PSC），希望該措施能夠幫助消費者降低負擔。

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▲吉隆坡第二國際機場站（Klia2）即將要徵收更高乘客服務費。（圖／記者謝盛帆攝）

他也說，2020年是馬來西亞旅遊年，希望這項政策能夠鼓勵更多人來馬來西亞旅遊，促進觀光以及馬來西亞經濟，這也是AirAsia回饋國家的一種方式。

另外，AirAsia預計將於2019年12月31日取消泰國、印尼和菲律賓的手續費。該手續費原用於AirAsia網上預訂系統的行政管理、維修及增強等用途，以確保網上交易系統的安全性及防護，未來AirAsia將承擔此費用。