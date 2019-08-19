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2019 iPhone發表會邀請函遭洩？三鏡頭矩陣組合做主視覺

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▲▼網路上流傳一份疑似為2019 iPhone發表會邀請函的圖。（圖／翻攝自騰訊網）

▲網路上流傳一份疑似為2019 iPhone發表會邀請函的圖。（圖／翻攝自騰訊網）

記者邱倢芯／綜合報導

如果沒有意外，再過不到一個月Apple就將舉行一年一度的iPhone新機發表會，雖然官方的邀請函尚未釋出，不過網路上卻已流傳了一份疑似為Apple秋季新品發表會的邀請函，上頭清楚地畫出了代表三鏡頭配置的圖樣，明確地告訴消費者今年的iPhone鏡頭就是長這樣。

根據《騰訊網》報導指出，有網友在網上放上了一張疑似為Apple新品發表會的圖，上面不但畫了外界所傳的三鏡頭矩陣組合外，下方也清楚地標示出這場活動將在美國時間9/10早上9點舉行，而地點則是在賈伯斯劇院。

綜合目前所知的資訊，今年可能會再推出三款新iPhone，分別是Phone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11；iPhone 11是iPhone XR的後繼產品，不過這次將從單鏡頭升級到雙鏡頭，螢幕尺寸將採用6.1吋的LCD。

而iPhone 11 Pro則為iPhone XS的下一代產品，其將配有方形凸塊的三鏡頭模組，前鏡頭也將進一步地升級；毫無疑問地，iPhone 11 Pro Max則會是iPhone XS Max的後繼產品，其將擁有6.5吋的螢幕配置。

不過這份邀請函內容尚未受到官方的證實，也是有可能是由網友「好意」製作而成；無論如何，等到官方釋出邀請函後，就可以見真章了。

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關鍵字：iPhone,發表會,iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11

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