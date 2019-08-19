女主管愛小鮮肉？女生對男主管撒嬌就沒事？性別不是差異而是優勢

▲職場示意圖。（圖／CFP，下同）



【成功者都會做這件事：讓性別不成為差異，而成為優勢】

文／洪雪珍

性別，絕對是一種魅力！在職場，當別人害羞或不屑用它時，勇敢使用性魅力的人就會脫穎而出，因為多了一項優勢，而這項優勢恐怕是洪荒力量的最後必殺，原始而有力。

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我認識一對姊妹，姊姊Grace是我的同事，因為Grace而認識妹妹Eva，她是一家公司總經理。有一次在一家高級餐廳，我和Eva巧遇，正好是鄰桌，雙方的客人都還未到，而我百無聊賴的乾坐著，Eva卻細心的張羅著座位。

商業晚餐，是談事還是談情？

這家餐廳的桌子無一不是方形，餐具本來是面對面擺，Eva有不同想法，請服務生過來重新擺置餐具，將其中一套移到旁邊的座位，也就是說她要與客人呈直角坐，而不要面對面坐。喬好餐具之後，她特別轉身跟我說明：

「我擔心餐廳吵雜，這樣說話比較清楚。」

等到男客人到了之後，一頓餐下來，鄰桌的我很難不被Eva的各種小動作「干擾」，也才知道換位子根本不是為了聽清楚說話的內容，而是為了身體好不好碰觸。

一開始，當男客人在翻閱菜單時，Eva擦著法式指甲的指尖優雅的滑過去，輕觸對方的手，也因為要向對方說明各項菜色，一頭長髮就落在對方的肩膀上，彼此都可以聽到對方的呼吸聲，聞到對方的味道。席間，說到開心處，Eva會輕吟的笑開來，伴隨著一兩聲嬌喘，甚至動作大了些，手肘碰到了對方，卻也馬上彈開，似有若無。男客戶這一邊，似乎也極其滿意自己今天的幽默表現，能讓眼前美女如此的歡愉與盡興。

一頓商業晚餐，充滿費洛蒙氣息。

你要賣的是，親和力或是性魅力？

如果此時我們前方架設一部攝影機，我和Eva是兩個對比，我是一個平實無華，帶著一張親切笑臉的女人，而Eva是一位美麗動人的女人，渾身散發出迷人的女性魅力，坐在我對面的這位男性應該很想坐到隔壁桌去吧，我這麼猜想，嗯，應該也沒猜錯。

看著Eva的完美演出，讓我想到前一年耶誕節，她包了一家餐廳舉辦派對，Grace邀我同行，就已經認識到Eva的手腕。

當天晚上，座上有一位佳賓是來自法國的藝術家，遠從巴黎來幫Eva開新店，兩人喝到high時，跳起三貼，Eva全身扭動有如一條蛇，舉手投足盡是挑逗。後來有一通電話，是Eva遠在國外的男友打來的，我看她眼裡嘴裡滿滿的甜蜜，講了好一會兒，當時我心想：「心情轉換得真快啊！」她那老實正派的姊姊Grace對於妹妹的「墮落沈淪」實在是看不下去，急急的拉著我走人，還哼了一聲說：

「她是一個用盡女性原始本能的女人！」

後來，有機會與Eva有些較深的互動，從她本人的視角重新解讀，才把Eva這個傾斜一邊的拼圖湊齊，也了解到對於身為一個「占盡性別優勢」的職場女性內心的幽微與曲折。

誰占誰便宜，那可說不定~

Eva告訴我，像她這樣毫無家世背景的女性，要一路過關斬將，踩過無數屍體往前進，能做的就是用盡全身上下所有的條件，比學識要有學識，比能力要有能力，比膽子要有膽子，而美貌與撒嬌也是諸多條件之一，沒有道理要特別排除不用。

女性在商場，要竄起來所花費的力氣是男性的數倍，可以揮霍的青春歲月卻硬生生比男性來得短，Eva說她只能求速度、趕進度，沒有閒空也沒有資格再去對自己所擁有的條件挑三揀四，不要這不要那的。說到這兒，她反問我：

「如果拿掉『性別優勢』，在男人的世界裡，我還有什麼可以和男人比？沒得比啊！」

男生喜歡女生，女生喜歡男生，都是天性，Eva說她與男性相處的哲學就是突顯性別意識，發揮性別優勢，「讓對方真真實實的感受到我是一個女人」，而這樣做會給對方帶來快樂，對她印象深刻，願意助她一臂之力與拉她一把，讓事業更成功。

同樣一件事，可以有完全相反的解讀，是「性別差異」或「性別優勢」，是「男人占女人便宜」或「女人占男人便宜」，都繫在一念之間，而影響這一念的是，

「這個人生，你要的是成功或是普通。」Eva說。

性別，是差異或是優勢？

幾十年走跳職場江湖，經歷過不少人與事，真的，我不得不承認，中年男主管多的是喜歡年輕妹妹，而中年女主管也偏愛小鮮肉，這是天性，想要壓抑也壓抑不住，想要隱藏也隱藏不了，是一個明擺在眼前鐵錚錚的事實。連我這麼一個自認為「性無感」的人，性別對我毫不具區隔性，都曾經被女同事Mandy當面抱怨：

「男生做錯事情，妳就好聲好氣，給他們時間去改；女生做錯事情，妳就氣極敗壞，要她們馬上去改。」

在職場上，像Mandy這樣的女生多得是，她們在意是否存在著「性別差異」，期待一個不存在差異的理想職場，符合性別上的公平正義；但是，卻有另一種女生像Eva，恰恰相反，她們的人數極少，把職場當戰場，認為最好是有「性別差異」，才可以在高低落差中擠出「性別優勢」，而她們要當這個優勢的既得利益者。

人生，是一連串選擇的結果，幸運的是你生在這個有選擇的時代。在性別上，不論做任何一種選擇，都要充滿自主性的自覺，不論是拿掉性別差異，或突顯性別差異，而且請記得後來都要面對最終一戰，那就是實力上的正面對決。什麼選擇，都有贏家，就看你夠不夠強！

但是，如果你會善用性別優勢，等於多了一個致命武器，萬夫莫敵。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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