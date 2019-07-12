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「示弱」也是職場生存之道！　中年避免被裁員...洪雪珍給3建議

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▲憂愁，欠債，煩惱，上班族。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）


【展現柔弱，也是職場的生存之道】

文／洪雪珍

稻苗青澀時，是堅挺向上拔；結穗飽滿之後，往下低垂，我們都將之比喻為謙虛，其實它是生存之道。唯有向大自然彎腰，沈重的稻穗不致折斷，鳥類也找不到著力點，便可以保存辛苦孕育的果實和種子，緜延生命。

請繼續往下閱讀...

大自然這麼教導我們，老子也是。人生前半段要讀孔子，後半段則要讀老子，老子認為「堅強是死亡之路，柔弱是生命之路」，教的是柔弱之學，展現「示弱的勇氣」，坦然地卸下外在的盔甲，遇見真實的自己，學會柔軟輕盈，順應人生的高低起伏，恢復彈性，找到另一個新的出路。

中年在職場，首要避免被裁員

人到中年，即使我們自認為還年輕有為、活力十足，但是時不我予，時間已經不站在我們這邊，時代正漸漸離我們遠去，碰到的職場難題和年輕時不一樣，資遣、裁員、優退、被退休…都會成為要面對的新課題。

在這個年紀，每個人的際遇大不相同，有人幸運，財務自由，生活無憂，有人還要工作賺錢養家或養老，最擔心的莫過於公司有任何風吹草動，裁員大刀動到自己的頭上。一旦被炒的是自己，年過50歲要另外找工作，是一件非常困難的事，而家裡有了這一頓，沒了下一頓，還有上下要養，令人寢食難安。

這時候，在職場的重點，不再是求發展，而是求生存，首要之務是避免被裁員。再有雄心壯志，一旦不幸被裁，面對柴米油鹽，很難有豪情萬丈。怎麼做呢？

示弱，是一個解決方案。

就像飽滿的稻穗，從外面看來好像走到了耀眼的黃金收成時節，但是心裡再清楚不過，是收成，也是收割，唯有往下低垂，才能存續得久一些。

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

幫助弱者，被崇尚的美德

可是，這一輩子在職場學到的生存哲學，就是要「裝強」，就算只有七分本事，在氣勢上無論如何都要擺出十分能力，這是走上坡時的法則；到了走下坡時，「裝強」就不如「示弱」，惻隱之心，人皆有之，發出需要幫忙的訊息，讓別人心生憐憫，再給一些機會。看起來，似乎是沒出息，而這就是靱性，也是生存之道。

我的同學在外商任職多年，認真負責，親切友善，表現優異，和大家相處愉快，可是到了要裁員時，竟然是她被裁，總經理的理由是她有先生，而先生是公務員，經濟無虞，而被留下來的同事離婚，要養兩個孩子，需要這一碗飯。

不只是在裁員時，家庭經濟是一個考量因素，即使在錄用新人時，它還是可以發揮效用，再次證明大家都是同情弱者的。

再有一個例子，有一名近40歲的女生考國營事業，筆試過了，第二關是面試，非常緊張，因為打聽的結果，這家企業以錄用年輕人為優先，於是跑來問我怎麼辦，我知道她離婚，沒有贍養費，養兩個孩子，於是我教她讓主考官明白她的家境與重擔，知道她一定要拿到這份工作，而且任職之後，為了養家，一定全力以赴，穩定性高。最後，她勝出了。

同情牌，最後一張王牌

這樣的示弱，對於一些強調實力掛帥的年輕人來說，似乎不登大雅之堂，勝之不武，令人不齒。但是，對於失去年齡優勢，四處碰壁的中年人來說，同情牌是最後一張王牌，一定要打出來救命，在對方做決定時，發揮關鍵影響力。面對生存之戰，有效最重要！找工作，錄取擺第一！錄用以後，再發揮實力都來得及。

在「三國」裡，關羽是百戰百勝，讓敵人聞風喪膽的大將軍，最後敗在東吳兩個人的手上，一是不讀書的武夫呂蒙，一是沒打過仗的書生陸遜，他們用的招數便是「示弱」。

呂蒙是大都督，守在第一線，先是他假裝生病，不得不退回大後方，並向孫權推荐陸遜接手。陸遜一到職，便給關羽寫信，極盡吹捧之能事，說關羽多會打仗，而自己多麼無能，目的是讓關羽認為陸遜不過是一介書生，只會吊書袋、搖筆桿，不是打仗的料，不足為懼。果然，關羽在看完信之後，哈哈大笑，說孫權集團從周瑜、魯肅，到呂蒙，再到陸遜，一代不如一代，而疏忽東吳可能帶來的威脅。

於是，關羽一撥一撥地把緊鄰東吳的大軍往前線調，全力對付曹軍，等到人馬都抽走之後，呂蒙不生病了，陸遜也不書生了，兵分兩路抄關羽的大本營，奪回荊州，還砍下關羽的首級，讓孫權獻給曹操。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

讓老闆知道，你需要這份工作

因此，還在職場打拼，賺一口飯吃的中年人，要知道一味的剛強只會讓自己早早折斷，而是要當強則強，當弱則弱，做好這三件事：

1. 努力表現
--雖然每年都會打考績，但是真到了裁員時，不會把多年來的考績拿出來做平均，而是看最近一兩年的績效，所以往者已矣，來者可追，非得要越來越努力不可。不過光是努力是不夠的，績效最重要，數字必須做到讓老闆「有感」，認定是一個不可多得也不可失去的人才。

2. 釋放訊息
--讓老闆與主管知道自己的家境有所匱乏，需要這份工作。這對於個性好強、外表風光的人來說，格外困難，面具拿不下來，身段彎不下來，是一個學習的契機，面對人生低潮，以及承認自己並沒有別人想的那麼好。即使沒有面子，也要看在「裡子」的份上撐下去。

3. 不要請長假
--到了中年，特休假都是20、30天，千萬不要一口氣休完。在台灣的本土公司，休假逾2星期是犯大忌，無非是在告訴老闆，這麼長的時間沒有你，公司也都沒出狀況，所以也許根本不需要你這個人。這樣說，年輕人會不以為然，罵中年人奴性，卻是真真實實的一個地雷區，離它遠一點吧！


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

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關鍵字：洪雪珍,中年,裁員,職場,上班族

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