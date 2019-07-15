不婚不生、不買房、不期待升遷　洪雪珍：沒欲望的年輕人令人擔心

▲職場示意圖。（圖／CFP，下同）



【沒有欲望的年輕人，更教人擔心】

文／洪雪珍

「雖然我的生活過得很平靜、很自在，可是心裡怪怪的，想來問您，我是怎麼了？」

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最近有個年輕人來找我做職涯諮詢，24歲，畢業1年，這是他劈頭的第一句話，聽起來真是奇怪極了！平靜、自在，是很多人求之不得的人生境界，為什麼會忐忑不安，透著沈重的自責？於是，我先從他的興趣喜好聊起。

我：「平常的日子，你都在做什麼？」

他：「我不太出門，想不出來出門要做什麼。」

我：「沒去交朋友嗎？」

他：「我的朋友很少，兩三個國中同學，在網路上聊一聊就可以。」

我：「難道，你沒有女朋友？」

他：「沒有，我連談戀愛的念頭也沒有。」

我：「那麼，你最想做的事是什麼？」

他：「泡在浴缸裡，看小叮噹、蠟筆小新，一直狂笑。」



連談戀愛都很沒欲望

我有點惱火，認定他是來鬧的，怎麼會有人什麼都不想要，沒有一點欲望，生活在最低限度還怡然自得，怪哉，是哪個外星球來的奇異生物？

說到這裡，你一定以為他的外表邋遢，像街頭遊民，完全錯了！他身高180，白淨好看，像極了王力宏，態度斯文有禮，畢業自名校的電機系，在上市大公司擔任軟體設計師。

我一時恍惚起來，想說究竟是哪一種年輕人比較令人擔心，是欲望高到超過負荷的年輕人，還是欲望低到幾近零的年輕人？我想起另一個20餘歲的女孩，台大畢業，和男友相距開車一個多小時，兩周見一次面，除此之外，平常不怎麼連絡｡談戀愛，不就應該天雷勾動地火、天崩地裂，分分秒秒都想和對方在一起嗎？在不可置信之下，我再三跟女孩確認：

「你確定你們還在交往中？」

這時候，我翻了一下鉛筆盒，瞄到一支果凍筆。2年前，這支果凍筆在網路上鬧得沸沸揚揚，有位小學老師禁止同學帶果凍筆來上學，因為果凍筆要價200多元，而老師買的自動鉛筆再貴也只有6、70元，她擔心帶動風氣的結果，將使得買不起果凍筆的學生心生自卑，於是她展開一場機會教育。

「你會不會因為用了果凍筆，寫字就會比較漂亮？」

「你會不會因為用了果凍筆，考試就會比較高分？」



坐捷運很方便呀！

學生當然搖頭說不會，是啊，這是一支果凍筆，又不是一支魔術棒。當然，也有人認為老師把事情想複雜了，不過是一支筆而已。我則是伸出中指，摸摸鼓起的硬繭，無限抱憾地想：

「如果小時候就有果凍筆，該有多好！花200多元買，值得呀！」

對於憂心忡忡的大人們來說，果凍筆是有象徵意義的，代表無窮的「欲望」、一隻肚子永遠填補不滿的怪獸。恐懼帶來無限想像，擔心在物欲橫流的時代裡，下一代什麼都想要、都想買，超過能力負荷時，將被欲望吃掉，掉入犯罪的深淵，鋌而走險。是的，他們擔心，欲望是罪惡的淵藪。

可是，等到孩子長大成人之後，壓抑欲望的結果，有可能失去欲望。我的朋友任職高階主管，有30名屬下，男生占八成，有一次他問這些年輕人，有沒有想要追求的目標？結果，大家看著他，露出一臉迷惑，像是在說「怎麼有人在問這種八股問題」，輪到我的朋友震撼不已，忍不住追問：

「起碼有想過買輛法拉利吧？」

「不必呀，坐捷運就好了，更方便！」

「你們沒有想到要像郭台銘一樣當首富嗎？」

「不必呀！我賺的錢只要養活自己，不需要養父母。」



買不起欲望，乾脆放棄欲望

我這位朋友的比喻太物質、太極端，難怪全被年輕同事否決。不過我習慣求證，才知道低欲望的年輕人並不少，已經構成一個隱然成行的社會現象，是我大驚小怪了！2016年，日本經濟評論家大前研一早已大膽指出：

「日本已經成為『低欲望社會』！」

這倒不是因為社會高齡化，老人多，減少消費。相反的，大前研一指的是越年輕越低欲望，失去物欲與成就欲，不想買房、不想買車、不想結婚生子、不想變成大富豪；在公司升遷時，只想升到課長，不想升上社長；連性這件事，也變得欲望缺缺。

環顧台灣社會，我在心裡驚呼，不少年輕人也已經走在這條低欲望的路上，不出國留學、不婚不生、不買房子、不期待高薪與升遷…就算只求活下去，也很厭世。

2、30歲的年輕人，活得像7、80歲的老年人，就是我看到的景象。我已經是50+，身邊同學也來到5、60歲，奇怪的是，這些中年人成天往外跑，跑全馬、練重訓、做志工、聽演講…可是他們的兒女卻關在房間裡滑手機。天哪，這世界在我們絲毫不察之下，早早就整個顛到過來！

顯然的，我們這些大人們忽視了在光譜的另一個極端，存在著一群沒有欲望的年輕人，在對未來失去希望之後，自我演化成一個劃時代的新物種。

旅日作家劉黎兒說，年輕人不是全然無欲望，而是不敢有欲望｡唯有被迫降低欲望，才能忍受貧富差距不斷拉大的社會結構。欲望的代價太高，讓人熄火，燒不起來，於是不出門、不消費、不結婚生子，儘量減少人生風險，使得拋卻擁有物質慾望的「斷捨離」或「極簡約」大為風行，無慾望DNA早早滲入年輕人的身體裡了，成了基本性格。



有目標、有欲望，是好事！

夏天到了，大家都愛吃愛玉，真的愛玉不摻果凍粉，天然可口，可惜缺點是一下子就化了，什麼都吃不到；摻了果凍粉，不夠天然，卻撐得久，也彈性有Q勁。有欲望是好事，讓人有活著的意識，有動機，有目標，有意義。比起沒有欲望，我寧願年輕人有欲望，不要再壓抑、苛責他們。

想買iPhone，就努力工作去買！想出國旅遊行，就努力工作去成行！想要過得起自己的人生，就努力工作去追求！重點不在於壓抑欲望，而是鼓勵年輕人設定人生目標，勇敢付出努力與代價，讓欲望燃燒起來，別澆熄！



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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