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上班第一天3小時就辭職！　22歲櫻花妹訴苦「想當管理職」遭罵翻

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記者黃翊婷／綜合報導

「我找不到任何一件我想做的事。」日本22歲社會新鮮人高岩真里（化名）坦言，畢業之後她順利進入某一家公司上班，但只工作3小時就決定辭職回家，因為工作內容與自己預期的差太多，前輩又很愛裝熟、想炒熱氣氛，讓她覺得很不自在，明明是正職卻搞得像在打工。這篇訪談文章公開之後，一度在推特上掀起日本網友正反意見熱議。

▲擺脫悲慘工作命運，必學7件事。（圖／翻攝自pakutaso）

▲高岩真里覺得工作內容與預期不同，種種因素加在一起，導致她喪失熱情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

日本商業雜誌《PRESIDENT》近日刊登一篇「上班第一天3小時就辭職」的訪談文章，主角高岩真里提到，自己是今年從東京某私立女子大學畢業，由於她沒有事先做功課，投完履歷就是面試和筆試，沒想到意外被一間派遣公司錄取，隨即在3月展開為期1個月的培訓。

「我以為這是一項管理工作，結果只是和銷售人員待在一起。」高岩真里無奈地說，公司前輩太過熱情又很愛裝熟，甚至舉辦許多團體活動，培訓1個月的期間也只是被當成打工人員使喚，讓她逐漸失去幹勁，後來正式成為正職人員，乾脆就在上班第一天的3小時後提出辭呈，「我準備了一個理由並且撒謊。」

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲高岩真里覺得前輩裝熟又愛搞團體活動，讓她負擔很大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

高岩真里坦言，原本預期可能會受到挽留，沒想到離職流程辦得相當順利，當下雖然感到有些遺憾，卻也因此放下心中的大石頭，現階段她仍在努力尋找新的工作，這次會先做好功課，免得又發生工作內容與預期不符的狀況。

不過，這篇文章在網路上公開至今，日本網友們紛紛在推特等網站上PO文或留言討論此事，大多數人都覺得這是高岩真里自己的問題，批評她自私、沒有抗壓性，「一般公司怎麼可能會讓毫無經驗的人擔任管理職啊」、「這種人到哪裡都是無能的啊」、「如果真的不喜歡，應該在培訓時就辭退，而不是升為正職的第一天才離開，這樣很沒禮貌」。

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關鍵字：日本,新鮮人,職場

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