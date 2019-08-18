　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

維園集會擠爆6足球場「高喊香港人加油」　港府發言人：表示遺憾！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲


記者陳以昇、黃彥傑、劉亭／香港─台北連線報導

民陣今日集會主題為「止黑暴，制警亂」。香港政府發言人於集會未開始，就對集會「表示遺憾」。發言人表示，在過去2個多月以來，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，造成180名警員受傷，呼籲民眾向暴力說不。

香港政府發言人指出，香港2018年錄得的整體罪案數字是54,225宗，較去年減少1792宗，下跌3.2%，數字是自1974年以來最低；以每10萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

這2個多月來舉行多次遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。

▲香港維園集會人潮眾多。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港維園集會人潮眾多。（圖／達志影像／美聯社直播畫面）

警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

警務人員一直承受重大的工作壓力，往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。

▲大批香港市民參與818民陣集會。（圖／記者陳以昇攝）

特區政府全力支持警方的嚴正執法，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

民陣維園集會人潮眾多，民陣副召集人陳皓桓14:40分宣布，6個足球場已經爆滿。《ETtoday新聞雲》現場直擊發現，還有許多民眾從周遭道路湧入維園，就算下雨也持續聚集，期間不斷高喊「香港人加油！」另外何韻詩、黎智英等名人都有出席集會。

港鐵約下午2時40分指出，目前各別車站非常擁擠，基於安全考量，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站或天后站。

▲大批香港市民參與818民陣集會。（圖／記者陳以昇攝）

▲香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
他潛水挖出GoPro　開機驚見2年前「同瀑布溺斃男」死前最後
夜店搜毒品！警犬機靈一鑽…短裙妹雙腿間被狂聞　尷尬照瘋傳
LIVE／香港818民陣維園集會「塞爆3足球場」！公車被人潮

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港民陣集會「流水式」離開維園　港鐵列車不停銅鑼灣天后炮台山

維園集會擠爆6足球場「高喊香港人加油」　港府發言人：表示遺憾！

影／「818集會」自掏腰包買物資　他嘆：希望港市民能保護自己

香港818民陣維園集會「塞爆3足球場」　銅鑼灣公車「被人潮包圍」

黑衣人被驅離「翻越」地鐵閘門逃　陸媒嗆：你們說的法治？

105kg肉女懷孕4月不知！剖腹產需專人「扒開脂肪」　產5.6kg「小巨人」

籲「818集會」和平理性　港律政司長：檢控工作無叩頭無受壓

450瑪莎拉蒂借同事開！　高速衝進魚塘...車主「親眼看水刑」悲：才領3hr

同居女友嫁給「綁匪」秒後悔　綠帽男竟心軟回收...背後暗黑原因曝光！

影／急灌1000ml冰水…他狂吐鮮血「O門」撕裂送醫　醫揭危險關鍵

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

香港民陣集會「流水式」離開維園　港鐵列車不停銅鑼灣天后炮台山

維園集會擠爆6足球場「高喊香港人加油」　港府發言人：表示遺憾！

影／「818集會」自掏腰包買物資　他嘆：希望港市民能保護自己

香港818民陣維園集會「塞爆3足球場」　銅鑼灣公車「被人潮包圍」

黑衣人被驅離「翻越」地鐵閘門逃　陸媒嗆：你們說的法治？

105kg肉女懷孕4月不知！剖腹產需專人「扒開脂肪」　產5.6kg「小巨人」

籲「818集會」和平理性　港律政司長：檢控工作無叩頭無受壓

450瑪莎拉蒂借同事開！　高速衝進魚塘...車主「親眼看水刑」悲：才領3hr

同居女友嫁給「綁匪」秒後悔　綠帽男竟心軟回收...背後暗黑原因曝光！

影／急灌1000ml冰水…他狂吐鮮血「O門」撕裂送醫　醫揭危險關鍵

日職／相隔12天先發　陽岱鋼5打數1安打巨人4連勝

18年阿富汗戰爭有望結束　川普想撤美軍…第1階段就撤5000人

礁溪老爺雲天自助餐廳大改裝　主廚推薦必吃的11道菜

想念飛飛音樂會　琴藝大師張詩率「雅麗大溪」精湛演出

獨／金明洙爆離開INFINITE經紀公司　台灣主辦回應：的確怪怪的

嘉義市三對三籃球賽　陳子威、林冠綸擔任賽事代言

中正預校高階幹部聚餐找女主管坐陪　國防部：失職檢討適懲

香港民陣集會「流水式」離開維園　港鐵列車不停銅鑼灣天后炮台山

自己的海鮮丼飯自己做！日本鹽釜市場現挑海產　還有烤巴掌大扇貝

手機「忘在超商被偷」！她回頭調監視器結局鬧翻　網笑哭勸：以後別再去

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

大陸熱門新聞

4500元約表妹「激烈掌聲」！..

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

示威者砸中車！防暴警舉槍射布袋..

450萬瑪莎拉蒂借同事開！剛領..

陸公布武警深圳演練畫面　粵語喊..

香港818民陣維園集會　銅鑼灣..

廣東街頭有人體殘骸！警：墜樓撞..

網購蕾絲安全褲！快遞員問「穿上..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

女友嫁綁匪　綠帽男回收原因曝光

爆眼球女子報平安：努力多吃多睡

急灌1000ml冰水…他狂吐鮮..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：求祢帶奶奶走

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面