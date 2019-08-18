維園集會擠爆6足球場「高喊香港人加油」　港府發言人：表示遺憾！



記者陳以昇、黃彥傑、劉亭／香港─台北連線報導

民陣今日集會主題為「止黑暴，制警亂」。香港政府發言人於集會未開始，就對集會「表示遺憾」。發言人表示，在過去2個多月以來，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，造成180名警員受傷，呼籲民眾向暴力說不。

香港政府發言人指出，香港2018年錄得的整體罪案數字是54,225宗，較去年減少1792宗，下跌3.2%，數字是自1974年以來最低；以每10萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

這2個多月來舉行多次遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。

▲香港維園集會人潮眾多。（圖／達志影像／美聯社直播畫面）

警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

警務人員一直承受重大的工作壓力，往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。

特區政府全力支持警方的嚴正執法，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

民陣維園集會人潮眾多，民陣副召集人陳皓桓14:40分宣布，6個足球場已經爆滿。《ETtoday新聞雲》現場直擊發現，還有許多民眾從周遭道路湧入維園，就算下雨也持續聚集，期間不斷高喊「香港人加油！」另外何韻詩、黎智英等名人都有出席集會。

港鐵約下午2時40分指出，目前各別車站非常擁擠，基於安全考量，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站或天后站。