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13萬件電腦斷層用在感冒上！健保署年燒178億「每3件就有1個輕症」

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記者黃翊婷／綜合報導

衛福部健保署發表最新統計表示，統計近3年來給付的檢驗醫療費用，發現最高的前三項為電腦斷層、超音波以及磁振造影，其中，去年電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等高階設備中，就有13萬件是用於感冒等初級照護輕症。

根據《自由時報》報導，電腦斷層、磁振造影屬於高階檢查，給付的檢驗醫療費用卻年年增長，光是去年就達到428萬人次，一共花費178億元，但在這些案例中，有13萬件是用於感冒、喉嚨痛之類的初級照護輕症，加上部分醫院是每3件案例中就有1件是輕症，健保署擔心可能有濫用的問題，現階段已經發信請各大醫院多加注意、管理，避免非必要的檢查。

▲電腦斷層，醫院，健保，醫療資源。（圖／視覺中國CFP）

▲電腦斷層掃描是否有濫用問題，健保署與醫院方面各有不同的意見。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

請繼續往下閱讀...

其實，電腦斷層在2017年就被封為「燒健保」的冠軍項目，依據當年統計，民眾檢查一年花掉的健保費用為688億元，電腦斷層造影就占了92億元，還有病患一年就做了24次，那時健保署就有呼籲民眾、院方不要浪費，甚至訂定審查管理指標，如果超過標準次數就不給予給付點數。

而中華民國放射線醫學會前理事長郭萬祐在2017年時曾對媒體談及此事，他認為，健保署規定一位病人在住院時，不能做兩次以上的電腦斷層掃描，但這應該是建立在病人身體狀況沒有改變的前提下，「如果他今天肚子痛、明天頭痛，那怎麼辦呢？」檢查項目與次數應該依照適用條件來認定，「該用則用，不該用就不要用」，不能一味說醫療費用增加，抹殺病人知的權利。

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關鍵字：衛福部,健保署,電腦斷層

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