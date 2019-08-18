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黃之鋒「不主張港獨」但繼續抗爭　梁振英163字回應了

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▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港民主運動人士黃之鋒17日表示，若《逃犯條例》通過，會真正侵蝕政治、經濟自由，自己出面抗爭並非主張香港獨立，而是希望香港的未來讓香港人來決定，所以抗爭仍會繼續。對此，香港前特首梁振英則說，「狐狸急於亮出尾巴。」

黃之鋒接受《美國之音》專訪時提到，解放軍向香港駐派部隊，無法讓抗議者噤聲，這種作法相當不合適，「世界領導人應該支持香港民眾，與他們站在一起。」

黃之鋒說明，自己不主張香港獨立，只是在爭取自由選舉的基本權，讓香港人自由決定自己的政治、經濟地位，包括決定領導人是誰；對於港人抗爭「最後機會」的傳言，他說，是因為看到北京對人權的鎮壓。

黃之鋒指出，雨傘運動中，港警總共發射80到90枚催淚彈，但反送中遊行至今，港警使用了超過2000枚催淚彈，讓示威者的人權受到更大的打壓，雖然眾人會持續為了自由選舉做抗爭，但打壓已超乎想像。他說，香港人不相信威權體制。

對於黃之鋒的言論，香港前特首梁振英18日在臉書指出，狐狸急於亮出尾巴，香港人應高度戒備，不要被綁上戰車、當成砲灰，「黃之鋒的自決論完全剝奪中央在基本法下的權力，這就是我說的去中央化，實質上和港獨沒有分別。」

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關鍵字：黃之鋒,梁振英,狐狸急於亮出尾巴

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