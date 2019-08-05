3日內第2起！反送中示威者「尖沙咀拆旗桿」　五星旗扔海中

▲香港反送中風波不斷，部分示威者5日「三罷」行動，有人晚間將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

香港「反送中遊行」風波不斷，有示威者5日晚間7點將尖沙咀海旁的五星旗拆下，丟到海中。據了解，這已是3天內第2起五星旗被丟入海中的事件；有示威者3日將五星旗丟入海中，當時前香港特首梁振英震怒，懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），要求各界一同幫忙逮捕「狂徒」。

綜合港媒報導，香港反送中風波延燒，部分市民5日發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等社會運動，在旺角、天水圍等地對港府進行抗議；5日晚間7點左右，有一批身穿黑衣、戴口罩、頭盔的示威者，前往尖沙咀，將當地的五星旗拆下，丟入海中，已是3日來第2起丟五星旗的事件。

▼繼3日發生丟五星旗事件後，5日又有示威者將五星旗丟入海中。（示意圖／達志影像／美聯社）



香港部分市民3日在旺角一帶發起遊行，但有示威者脫離原訂路線，前往尖沙咀、紅磡等地集會，甚至有人將尖沙咀天星碼頭的五星旗拆下，丟入海中。對此，梁振英當天稍晚在臉書發文，「我懸賞港幣100萬元，任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。」

梁振英當時提到，應該成立懸賞基金，協助警方緝捕兇手，將侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序的狂徒繩之以法。

據《中華人民共和國國旗法》規定，在公共場合故意焚燒、毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱中華人民共和國國旗的，依法追究刑事責任；情節較輕的，參照治安管理處罰條例的處罰規定，由公安機關處以十五日以下拘留。

▼梁振英懸賞100萬港幣緝兇。（圖／翻攝自梁振英臉書）

