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美駐港澳官員見港獨成員　陸駐港公署要求美方說明

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▲▼黃之鋒會見美駐港官員。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

▲黃之鋒會見美駐港官員。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

記者馬叔安／綜合報導

針對近日傳出香港眾志秘書長黃之鋒和常委羅冠聰，於6日與美國駐港澳總領事館領事Julie Eadeh在金鐘一間酒店會面，大陸外交部駐港公署8日緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，要求美方就此作出澄清。

駐港公署8日發表聲明指出，公署有關負責人強調，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務。

聲明強調，「我們強烈敦促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，恪守領事人員身份與職責，立即與各種反中亂港分子劃清界限，立即停止向違法暴力分子發出錯誤信號，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

黃之鋒7日下午坦承會晤一事並聲稱「這只是交流，根本沒有甚麼特別。」另外，他也在會面中表示，希望美方可以停止出口催淚彈和橡膠子彈給香港警察。

綜合港媒報導，發佈這張照片的人表示，「當他們（黃之鋒等人）見到這幾個洋人時，表現得非常地恭敬，接見他們好似大老闆到一樣。」據悉，黃之鋒會面的人是Julie Eadeh，美國駐港澳總領事館去年曾介紹Eadeh為總領事館的政治部主管。

►►會見美駐港官員！黃之鋒稱「只是交流」：促請美方停止出口催淚彈給港警

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