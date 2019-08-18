嘉縣青春專案很另類！　翁章梁迷彩服漆彈槍上身與青少年互動

▲嘉義縣青春專案導入漆彈活動，縣長翁章梁裝備上身與年青學子互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鼓勵青少年從事有益身心健康之活動，強化宣導「反毒品、反性剝削、反危險駕車、反霸凌、反幫派、反暴力」等安全教育，嘉義縣警察局規劃舉辦「108年暑期波麗士漆彈野戰營」活動，運用體驗冒險方式，激勵青少年團隊合作，結合歡樂、安全與教育為一體，經由團隊合作達成攻占目標，共同體驗冒險、歡樂、競爭與刺激，縣長翁章梁，嘉義縣警局局長廖宗山也到場與年輕學子同歡。

▲嘉義縣青春專案導入漆彈活動，縣警局局長廖宗山裝備上身與年青學子互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉縣警察局於民雄鄉納米運動休閒園區舉辦「108年暑期波麗士漆彈野戰營」活動，共有15隊報名參賽，青少年朋友們無不卯足全勁，以漆彈槍為武器，於叢林、山野、平原作掩護，進行模擬戰爭，參賽戰士個個神勇無比，無不運用技術與智慧全力攻擊並相互掩護，比賽激烈空前。

▲嘉義縣青春專案導入漆彈活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，青少年朋友平常學校的課業壓力大，於暑假期間應多參與有益身心健康的戶外活動，不但可以學習互相尊重，與同儕之間的情誼也會更加密切。翁縣長並與議員林淑完、劉雅文、陳文忠等人換上戰鬥裝組成一隊，進入漆彈場與青少年「廝殺」同樂，氣氛嗨到最高點！縣警局局長廖宗山也在場與青少年朋友互動，並提醒參賽學生在對抗中應注意本身、隊友及對手的安全。

對抗賽中，各隊充分發揮創意及戰略，戰火猛烈烽火連天，經過激烈戰況之後，終於產生前4名隊伍，每位隊員除了各獲得獎牌1枚及獎品外，更留下今年暑期的精彩回憶。