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憂國民黨分裂將拱手讓人　朱立倫喊話郭台銘、王金平：成功不必在我

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▲▼ 朱立倫於紐約美東華人學術聯誼會發表演說。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫於紐約美東華人學術聯誼會發表演說。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫近期訪美，美東時間8月17日晚間於紐約美東華人學術聯誼會發表演說，演說後接受媒體聯訪，談到國民黨內的角力與整合問題，他呼籲分裂就是拱手讓人，並向鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平喊話，盼他們能以大局為重，「成功不必在我。」

朱立倫表示，黨內初選前後，他都一再強調國民黨2020要勝選，團結是第一要務，「雖然很多人把它當口號，但絕對是必要的」，他強調，國民黨只要分裂，基本上就是拱手讓人，「最近大家也都在努力希望郭董事長、王院長能夠以大局為重，成功不必在我，團隊、大局也非常重要。」

朱立倫表示，除了團結這個基本要素外，國民黨還要擴大支持群眾，包括爭取年輕選民、中間選民的支持，不能只在同溫層取暖。

▲▼ 朱立倫於紐約美東華人學術聯誼會發表演說。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫提到，他這次雖是私人行程到海外，「我前兩天在華府，是希望讓美方認知，國民黨還是堅定親美態度，堅定對民主自由、人權法治的重視，國民黨從過去到現在，立場都沒有改變。」

「今天台灣與美國的關係，絕不是美國跟民進黨的關係。」朱立倫也強調，美方很明確向他強調一件事，就是「台美關係密切的發展，絕不是單獨跟民進黨的關係，還有包含國民黨，大家是一樣的」，國民黨要用這樣的基本態度去爭取更多支持。

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關鍵字：朱立倫,郭台銘,王金平,國民黨

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