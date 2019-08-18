歐盟、加拿大談港自治　中國駐歐使團斥：勿干涉內政

▲ 香港817集會擠爆當地百貨。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

實習記者許祐誠／綜合報導

針對歐盟和加拿大外交部長17日發布的聯合聲明，強調維護香港和平集會自由及自治。中國駐歐盟代表團18日回應，部分激進分子的行為嚴重違害香港安全秩序，嚴重挑戰「一國兩制」的底線，並重申香港事務純屬中國內政，任何外國政府和組織都無權干涉。

根據《新京報》報導，駐歐盟使團發言人表示，香港近期的遊行活動已經變成極端暴力行為，部分激進分子圍堵中聯辦大樓、暴力襲擊員警、圍攻警署，以及非法集結導致香港機場全面停運等，都已嚴重危害香港市民的安全秩序和生命財產，而且嚴重挑戰「一國兩制」的底線，應予嚴厲譴責、依法嚴懲，相信任何負責任的政府都不會坐視不理。

▼ 「光復紅土」遊行17日當晚，示威者從天橋上丟垃圾桶，一度砸重警車，鎮暴警察立刻向天橋發射一枚布袋彈。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，發言人重申，香港事務純屬「中國內政」，香港現階段實行的「一國兩制」，是根據中國人民共和國的憲法和香港特別行政區基本法，而「不是國際法」，自從香港回歸以來，「一國兩制」和「港人治港」等自治分針都有貫徹落實，「香港市民享有前所未有的權利和自由，這是有目共睹的事實」，未來中央政府仍會貫徹一國兩制方針，維護香港長期繁榮和穩定。

最後，發言人希望各國遵守國際法跟國際關係基本原則，落實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政，別因此損害中國和歐盟關係的發展。