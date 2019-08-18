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大陸中央政法委14宗罪批「禍港四人幫」　向美國告洋狀！

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▲黎智英參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黎智英今日參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉亭／綜合報導

大陸官媒先前多次砲轟黎智英「漢奸」、亂港黑手等，中央政法委18日發文，點名黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生以及民主黨前主席何俊仁為「禍港四人幫」，並點名他們的14宗罪。

中央政法委今日以「『禍港四人幫』十四宗罪！」主題發文，指出香港在2個多月來正常秩序遭受暴力活動衝擊，暴亂分子公然挑戰「一國兩制」，摧毀香港經濟和民主，而這些事情的罪魁禍首就是黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁。

文中指出，黎智英是「禍港四人幫」之首，是「反對派主要金主」，藉助壹傳媒英美政治勢力不斷插手香港事務，每當有反對派活動前，都會煽動市民情緒。另外點名黎智英與有海國海軍情報部門的Mark Simon有關係，透過他向美方多次捐款。

香港民主黨前主席、現任立法會議員何俊仁在議會殿堂看比基尼美女照。(圖／取自《文匯報》)

▲香港民主黨前主席何俊仁曾被抓到在議會殿堂看比基尼美女照。(圖／取自《文匯報》)

前香港立法會議員李柱銘則被稱為「港獨之父」，文中表示，他與美國政界右翼保持密切聯繫，為西方反華勢力在香港培養「代理人」，極力從事港獨運動。李柱銘在1998年就以「逃犯危害香港安寧」為由，動議特區政府要安排大陸與香港兩地可移交罪犯，是修訂《逃犯條例》的第一人，這次卻大力反對，並向美國「告洋狀」等。

首位華人布政司陳方安生則被稱為「民主阿婆」，文中表示她是英美西方反華勢力插手香港事務的一枚棋子，滿口仁義道德、實則賣港收金。在這次反送中活動爆發前，陳方安生曾在3月前往美國四處遊說，公開向美國副總統彭斯喊話，請求美國出面干涉香港內部事務

最後一位則是何俊仁，文中指他政治立場飄忽不定，就像「牆頭草」，只是政治投機份子，更稱其為「AV仁」。他曾在2012年身陷「漏報門」，被港媒踢爆一家公司的董事身份，名下還有位於九龍城東方花園一處估值超過1200萬港元的豪宅及車位。

文章最後強調，「我們正告“禍港四人幫”等“反中亂港”勢力——香港是中國的香港，絕不容許任何外部勢力以任何方式插手和干預！14億中國人民維護香港繁榮穩定的決心堅定不移！禍港亂港的圖謀絕不可能得逞！」

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關鍵字：中央政法委,香港,美國,黎智英,李柱銘,陳方安生,何俊仁

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