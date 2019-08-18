影／「818集會」自掏腰包買物資　他嘆：希望港市民能保護自己

記者黃彥傑、陳以昇、蔡儀潔／香港-台北連線報導

由民陣發起的「818集會」今（18）日下午舉行，要求港府回應五大訴求，目前示威人士已坐滿維園3個足球場。一位在現場發放物資的盧姓市民表示，「我們一直以來都是想用和平的方式，去表達我們的訴求，但如果真的發生衝突，希望香港市民可以有多一點物資，能夠保護自己。」

▲集會現場人潮湧動 。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

下午的集會以「流水式」形式進行，避免超出警方規定的10萬集會人數。民陣召集人岑子傑表示，即使面對打壓，仍有大批市民參與今日活動，在下午1點半前，參與者已坐滿維園一半足球場。

▲現場有市民在發放物資 。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

現場可以看到有民眾在發放物資，其中一位盧姓市民接受《ETtoday新聞雲》訪問，稱他們提供了急救用的東西，包括止血紗布、眼罩、洗眼藥水、手套等，都是防護用的完全沒有攻擊性，「我們一直以來都是想用和平的方式，去表達我們的訴求，但是很多時候會有突發的情況出現，都不是民眾自發的行為，假如真的發生衝突，我們希望香港市民可以有多一點點物資，能夠保護自己。」

他透露，自己是一位社會工作者，這些物資一部分是自己和朋友集資購買，也有一部分是朋友捐出來的，希望不要有任何人受傷，就算是政府人員要拿來救急用，他們也會給，但是現在看到，受傷的都不是政府。至於是否會擔心今天集會爆發衝突，盧先生表示，「任何事情我們都預料不到，但是如果我們不走出來的話，那香港會變成什麼樣？」

▼ 盧先生接受訪問。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）