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19歲男塗鴉高雄輕軌車廂竟稱「好玩」　3同夥還在追緝中

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▲高雄輕軌遭塗鴉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄輕軌遭有心人士塗鴉。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄輕軌遭人塗鴉！3日警方接獲捷運輕軌公司報案，發現前鎮機廠輕軌3節車廂遭不明人士噴漆塗鴉。經過濾相關資料比對，掌握一名19歲王姓男子涉有重嫌帶回偵辦，他聲稱覺得好玩，沒有其他意圖，另還有同夥的3名犯嫌，警方正持續追查當中。

▲高雄輕軌遭塗鴉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄輕軌遭有心人士塗鴉。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮警分局表示，警方3日上午接獲捷運輕軌公司報案，於當天上午8時許發現，停放在前鎮機廠的輕軌車廂出現大面積塗鴉。警方獲報後成立專案小組，積極過濾周邊監視器畫面，發現19歲王男與3名同夥男子，以攀越圍牆方式進入輕軌機廠，再以水彩畫作罐塗鴉3輛車廂外部，隨後以相同方式離開。

最後循線逮捕19歲主嫌，警方表示他聲稱出發點覺得好玩，對噴漆作畫也有興趣，沒有其他意圖，找來3名網友犯案，警方也持續追緝另外3人。全案以毀棄損壞及無故侵入住居罪嫌移請地檢署偵辦。

▲高雄輕軌遭塗鴉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲監視器拍下嫌犯行蹤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而高捷公司也對此行為嚴厲譴責，表示擅闖管制區除了違反大眾捷運法，且機廠內設備都是常時送電，侵入人員如誤觸也會有生命危險。呼籲此行為擅入險處且觸法，捷運公司也會依法針對損壞部分請求賠償。

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關鍵字：高雄輕軌,塗鴉

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