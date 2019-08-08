怪客夜襲店家噴漆搞塗鴉　整個圍牆全成作畫簿...惹民怨

▲警方逮捕1名專門趁深夜無人到附近店家圍牆噴漆的男子，最後依照社維法裁處。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，轄區內店家的圍牆以及鐵門常常遭塗鴉怪客襲擊，警方調閱監視器且比對塗鴉內容，懷疑就是同1人所為，警方隨後通知男子到案，男子也坦承因太愛塗鴉才會隨意將別人鐵門當畫布，事後也感到相當抱歉。

警方表示，涉嫌塗鴉創作的22歲徐姓男子，6月間趁深夜時分帶著噴漆，跑到文山區附近店家鎖定門口以及圍牆大搞創作塗鴉，附近民眾清晨開店做生意，發現鐵門、圍牆都是男子的創作，且附近店家均受害，氣得報警處理。

▲警方呼籲，有民眾需要塗鴉創作，可到福和橋下以及北新橋下的專屬塗鴉牆面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過塗鴉創作比對後，因創作風格類型差不多，初步懷疑就是同一人所為，調閱監視器後鎖定男子犯案，事後通知男子到案，男子對此也感到相當懊悔，最後警方依社維法、廢棄物清理法裁處。

文山第二分局呼籲，有塗鴉需求的民眾，可前往北市合法開放塗鴉區域進行創作。目前景美地區開放塗鴉處計2處：福和橋約360平方公尺（由景美2號疏散門進入）、景美約2百平方公尺（北新橋下涵洞牆面），開放民眾合法塗鴉。.

【其他新聞】

營運長網愛好友嫩妻「我們很變態」 綠光夫悲嘆：最痛情人節



兒「情人節」醉倒街頭 慈父幫換衣等清醒...目擊者：這個父親有點讚