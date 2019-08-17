竹東民宅火警！30毛孩命喪火窟　遺體接運出動2車...動保人崩潰

▲竹東一處民宅16日晚間發生大火，30浪浪全部命喪火場。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東地區日前發生一起民宅火警，雖然屋主快速逃生，順利躲過一劫，但民宅建築內的30條浪浪、浪貓卻全都命喪火窟，無一倖免，協助處理遺體的「愛的寵物天堂」出動了兩輛車，才將遺體運送完畢。這個悲慘的消息一出，也讓動保人士悲傷萬分，有愛護浪浪的網友表示，「南無大願地藏王菩薩，祈願菩薩慈悲，引渡被火燒往生的小狗們離苦得樂投胎善道。」

▲消防人員抵達現場時火勢已經非常大。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣竹東地區16日晚間8點半左右發生一起火警，位於榮樂街一間三層樓民宅疑似因電線老舊引發大火，119中心收到通報後火速前往救援，大約在9點多順利將火勢控制，屋內人員也於稍早順利逃生，因此並無人員傷亡。

不過，由於屋主為浪浪愛媽，平日自己居住在3樓，而建築物的1、2樓則飼養了近30條的浪浪與浪貓，30生命均來不及逃生，全都命喪火場，浪媽事後通知「愛的寵物天堂」協助處理浪浪門的後事，「愛的寵物天堂」表示，當天出動了兩台車，才將浪浪們的遺體載運完畢。目擊者表示，愛媽疑似因驚嚇過度，整個人都呈現六神無主的狀態，只是30條無辜生命就此逝去，也讓許多愛狗、愛貓人表示悲痛，紛紛助念佛號，希望無辜生命早日超生。

▲▼袋內就是30浪浪的遺體。（圖／愛的寵物天堂提供，下同）





▲30浪浪命喪火場，無一倖免。

▲▼愛的寵物天堂出動2台車才將遺體載運完畢。