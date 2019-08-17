人生第一個失敗，就在這裡！　建中師黃儷慧：卓越的孩子也有巨大危機　

▲建中學生合織紫色圍巾送黃儷慧 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「教育是生命影響生命。」建中國文老師黃儷慧這樣說。的確，在她的生命裡，有兩個人的生命，深深影響了她。



「會不會讀書都無要緊，一支草一點露，凡事好好做就很好。」纏小腳的祖母，卻有著最開明、遼闊的胸襟，她從不打罵，但深得兒孫們的尊敬，她不滿口大道理，卻是黃儷慧心中的典範。祖母的父親是私塾老師，所以她對選擇就讀師大的黃儷慧有著深深期盼，「阿慧啊，汝就愛好好做！」這樣的期盼，溫柔地引領著黃儷慧，走上以生命影響生命的教育之路。



黃儷慧也是家中第一位基督徒，每當她混亂失措，或遇到難解的學生問題，耶穌的生命便化為聖經的話語，躍然紙上，安慰、造就、勸勉著她。祖母與耶穌，他們的生命，看不見也摸不著，卻成為黃儷慧腳前的燈、路上的光。

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▲黃儷慧帶學生觀賞白先勇大師的崑曲活動 。（圖／教育部提供）



成為老師，一開始，黃儷慧任教於私立高職，所接觸的都是愛打架、鬧事，以拳頭證明自我價值的孩子，「他們的問題是外顯的，比較容易找出癥結所在。」23年前，黃儷慧轉任「集全臺第一名於一校」的臺北建國中學，在這個朋友笑稱「躺著教都行」的學校，身為國文老師兼導師的她卻發現，各方面表現卓越的孩子，或許正隱藏著難以觸及的巨大危機。



「許多孩子人生中第一次的失敗，就出現在這裡！」進入高中第一學府，以前隨便讀就能考第一名的學生，現在竟然會吊車尾，於是內心惶惶不安，於是自我否定，出現憂鬱、恐慌，甚至不斷以乖張扭曲的行為，企圖證明自我價值。

▲黃儷慧圖與導師班級同學合照。（圖／教育部提供）



「然而，他們的癥結難以被發現，」因為過於優秀，不願示弱；因為各界期望過高，不敢發出求救信號。這樣的孩子，如何引導他們交付信任，打開心、打開口，不再於黑暗中踽踽獨行，是黃儷慧最大的挑戰。



「惟有在愛的溫度裡，教育才能真正影響人的內心深處。」黃儷慧相信，無論問題外顯或隱藏，當孩子面對軟弱時，愛是唯一的解方。



曾有學生上課趴在桌上睡覺或做自己的事，為呵護學生自尊，黃儷慧不當場斥責，而會在下課時找學生聊聊，深入瞭解原因，然後笑著對他說，「ㄟ你欠我一堂課喔，下次好好聽課啊！」她知道建中學生有完美主義的傾向，總是給自己太大的壓力，對於學期成績55分的學生，黃儷慧也會半開玩笑的說，「這次給你60分，但你欠我5分喔，下學期要更努力！」



被欠了這麼多，黃儷慧卻贏得了孩子的心，學生們反而更努力，以不辜負老師的細心關懷。曾有學生上傳色情影片，她知道後，心痛又嚴肅的對學生說，「我很愛你，但不愛你的行為！」黃儷慧以一句話說明了愛的聖潔與界限，讓學生深感羞愧，不再犯錯。

▲黃儷慧與學生參加園遊會。（圖／教育部提供）



「要用愛引導，不要只會打罵、批評，讓孩子失了志氣。」黃儷慧說，與孩子溝通時，要善用讚美的力量，「讚美、建議、再讚美」，將大道理夾進讚美裡，才不會讓人難以下嚥。師生發生衝突時，黃儷慧更認為自己比學生年長，理應先道歉，為的是將關係挽回，使學生仍能回到愛的關係中。她看重愛，甚於事、甚於理、甚於為師的顏面，如此生命，自然能夠敲開孩子緊閉的心。



黃儷慧透過國文教學，以古今中外的文人作品及其生命，教導孩子如何面對挫折與失敗。她引羅曼羅蘭的話，「英雄不是沒有怯懦的時候，只是不會被怯懦征服。」讓孩子知道，所謂英雄，不在於能夠征服什麼，而在於能夠承受什麼。她也引司馬遷被處宮刑一案，看見他忍人所不能忍，最終完成《史記》的生命態度；更借燭之武的臨危就國、虯冉客的能捨能讓，引導學生師法古人，發現生命的價值。



黃儷慧如此為學生的軟弱擔憂，是因為她也曾經軟弱。年輕時，經歷父親經營山林失利，鬱鬱寡歡的歲月；中年喪偶，哀傷痛苦無法自己。「因此我更能了解軟弱者的心情，也樂意與學生分享我的生命，好激勵他們不被挫折所困。」黃儷慧將自己的生命如五餅二魚撥開，與人分享，使年輕的生命得以飽足，不再軟弱，因為她相信，生命影響著生命，那是時間與空間都無法阻隔的力量。

