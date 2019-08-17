夜半春夢太真實！精壯男悄裝監視器「錄下真相」　身心受創秒崩潰

▲廖男因被男子精壯身材吸引，竟趁夜半熟睡時闖入房「口含」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／綜合報導

一名身材壯碩、外型帥氣的男子時常到女性友人家過夜，沒想到竟因精壯的外型吸引到好友的廖姓男室友，還遭「夜半口含」，男子因此時常夢中春宵，但由於夢境實在太過真實，疑心之下在房中裝了監視攝影機，拍下「真相畫面」後當場身心崩潰，憤而對廖男提告。

根據《聯合報》報導，王姓女子與廖男（23歲）為室友，而受害男子因與王女交好，因此時常到其家中作客、留宿，由於其身材精壯、外型陽光，廖男見到男子後一見傾心，但卻苦苦不知該如何表訴愛意，只好於108年5、6月間趁著夜深人靜，多次潛入房內把玩男子生殖器，並含入口中趁機性交。

男子向檢警透露，遭到侵犯的那2個月間自己時常做春夢，且夢境還異常真實，有次驚醒後發現自己下體勃起，且朦朧間還疑似見到廖男身影奔出房間，因此心中起疑，與王女討論後決定在房中悄悄裝設監視器，果真拍到廖男趁夜把玩、口含他下體畫面。男子見到不堪入目的真相後，不甘受辱，憤而報警並提出告訴。

廖男在到案後對於犯行供認不諱，坦言自己遭到對方精壯的身材所吸引，情不自禁下才會犯下大錯；由於男子手中握有關鍵畫面，且廖男事後也已坦承犯行，檢警因此認定罪證明確，依趁機性交猥褻、妨害秘密罪將廖男起訴。

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

►心疼太太不舒服！新店翁出門「幫妻掛號」…遭酒駕撞飛5m肢體扭曲亡

►捕狗大隊抓走浪浪媽 「幼犬1餓死6命危」議員怒：把媽媽還來

►「超音波照」報喜被妻抓包！上司狠心拋棄斷情…小三悲奔機場：孩子怎辦