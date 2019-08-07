奪命畫面曝光！男大生情人節夜唱整晚　太累騎車恍神飄移自撞亡

記者邱中岳／台北報導

北市1名男大生，清晨5時許騎車返家時，卻整台車失控往右飄移，整個人頭部瞬間撞上一旁號誌桿，經搶救後仍宣告不治，家屬難過表示，男子當天說要外出夜唱，應該是太累所以才會釀悲劇。

七夕情人節當天清晨5時許，警方發現23歲的劉姓男大生騎車自撞路旁號誌桿，警消獲報後趕往現場，發現機車殘破不堪，且男子整個人當場沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。

▲男大生夜唱整晚，結束體力不濟騎車擦撞號誌桿身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，當時機車突然向右飄移，整台車衝向路旁，劉男頭部直接朝號誌桿猛撞，當場沒有生命跡象，檢警也將相驗劉遺體，確認劉真正死因，以及採集留檢體送驗確認是否有酒駕問題。

而劉男家屬以及友人聞訊趕往萬芳醫院，目前正在處理男子後事，1名疑似劉男的親友則蹲在一旁難過啜泣拭淚，對於案情不願多作說明。

警方呼籲，暑假大學生騎車出遊，不論開車、騎車，務必專注切勿疲勞駕駛，以免造成自身以及他人生命危害。

▲男大生夜唱整晚體力不濟騎車擦撞號誌桿身亡，親友聞訊趕到醫院難過蹲在地上啜泣。（圖／記者黃彥傑攝）

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