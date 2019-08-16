影／西南風吹不停！雨彈炸中南部再5天　氣象局：今明降雨最猛烈

記者胡順惠／台北報導

利奇馬颱風、科羅莎颱風接連北上，因此台灣將近一周都處於西南風影響為主的環境，中南部位於迎風面，連日的大雨傳出許多淹水災情。中央氣象局預報員謝佩芸表示，今晚到17日上午，中南部仍有局部豪雨、大雨發生可能，明天白天降雨趨緩，18日則開始受低壓帶影響，天氣型態仍不穩。

▲颱風北上引入強西南風，中南部連日大雨。（圖／記者季相儒攝）

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預報員官欣平表示，今明兩天受到西南風偏強加上海陸風影響，降雨最猛烈，到18日雨勢稍稍趨緩，出現短暫空檔，但隨後台灣又受到大低壓帶影響，又恢復不穩定的天氣型態，降雨仍集中在中南部，真正趨緩要等到下周三（21日）之後，21至23日還是有短暫雷陣雨，23日之後才會恢復典型夏季天氣。

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氣象局16時解除「108年0815低壓帶豪雨事件」預報加強作業，不過氣象局仍持續針對中南部6縣市發布豪、大雨特報，直至17日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、台南地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

豪雨地區：高雄市、屏東縣

大雨地區：嘉義縣、嘉義市、台南市、部分台東縣

▲豪、大雨特報。（圖／氣象局）

謝佩芸說，受到西南風影響，苗栗以南地區都出現大雨豪雨，尤其嘉義以南山區、南投山區雨勢最為明顯，今天累積到14時30分總雨量，高雄山區已經超過600毫米，屏東及嘉義山區也超過500毫米，中南部山區由於連日降雨累積雨量相當多，處於土石較容易鬆動的狀況。

謝佩芸表示，從雷達迴波圖上可見，海面上移入對流區域，以南部為主，但北部、東北部也有午後雷陣雨，晚上之後到明天上午中南部天氣仍不穩定，有局部大雨、豪雨，西南風容易與海陸風造成輻合，讓雨勢更為明顯。

▲降雨仍以中南部為主。

謝佩芸指出，昨天開始到今天是由於柯羅莎颱風北上，把整個強西南風影響區域引導到台灣附近，明天逐漸減弱，明天白天降雨趨緩，但仍不穩，中午後有午後雷陣雨，到了18日台灣處於低壓帶的環境裡，容易有不穩定天氣。

為什麼這波西南風持續這麼久？謝佩芸解釋，從10日到現在都是處於西南風持續性降雨的環境底下，主要是因為今年太平洋高壓勢力比較靠近太平洋這一側，沒有延伸到台灣上空，所以今年台灣受西南風影響相對比較長、比較持續，中間西南風減弱，但柯羅莎颱風北上後又加強。