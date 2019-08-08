夜市購物車未熄火遭竊　歸仁警攔截圍捕...市民有感按讚

▲台南市歸仁分局警方實施攔截圍捕行動，在關廟區長榮街397巷口緝獲該名嫌犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局8月7日深夜10時許接獲學甲分局通報，該轄1部自小客車紅色奧迪失竊，請協助攔截圍捕，分局勤指中心發現該車出現於關廟區南雄路2段北上車道，立即啟動快打警力迅速圍捕，當場在關廟區長榮街397巷口緝獲該名嫌犯，將人車交由學甲分局偵辦，市民獲悉紛在臉書留言感謝按「讚」。

歸仁分局警方表示，被害人駕駛紅色奧迪自小客車，於7日晚上21時30分許到學甲區夜市購物，為求一時方便，車輛未熄火，竟遭一名歹徒將車開走，學甲警方受理後，迅速通報各單位協助攔截圍捕。

歸仁分局勤務指揮中心於深夜10時12分許，發現該車行經南雄路2段北上外車道，立即啟動偵查隊、關廟、南雄、大潭、歸仁、歸南所及警備隊等7個外勤單位快打警力協助圍捕，該男為躲避警方查緝一路往南快速行駛，警方追緝曾一度失去該車蹤跡，最後由偵查隊長陳勇志、小隊長詹俊隆、偵查佐張智閔、林建君等員，在關廟區長榮街397巷口順利緝獲該名竊嫌，全案將人、車交由學甲分局後續偵辦。

警方呼籲市民停車離開時，請為愛車熄火上鎖，且貴重物品不放車內，以免宵小覬覦，平時做好防竊措施，以減少財產損失，共同建立安全無虞的生活環境，如發現有不法犯罪或可疑人、事、物時，應即時通報110或請求警方協助，透過警民合作才能更有效維護治安，另歸仁分局亦將持續加強防制轄內各項犯罪發生，以維護治安平穩。