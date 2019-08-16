湯文章／【分案霸凌】制度出問題　有權者怎視若無睹

近日最高法院分案爭議鬧得沸沸揚揚，當事人的楊絮雲法官指稱遭到分案霸凌，最高法院則稱是制度設計出問題，絕對沒有分案霸凌，但案發至今已近兩年，最高法院說有電腦分案，卻拿不出電腦分案紀錄，其說詞的可信度當然會遭到質疑。可是楊法官指稱在最高法院任職6月期間即分到20件特殊商業案件，其他專股6位法官總共才分到15件，真的就是指定分案不是電腦分案的結果嗎？真相如何？雙方各說各話，監察院也介入調查。

多年來台灣的法院都已經實施電腦分案，只有在重大矚目或性質特殊案件才會改行人工抽籤。法官案件量負荷極重，大家都很在意分到什麼案子，電腦亂數抽籤分案就是為了求取分案的公平性，避免人謀不臧。最高法院從92年起就開始實施電腦分案，依其發佈之新聞稿顯示，近幾年也只有兩件實施人工抽籤分案，用不著為了特定法官，甘冒犯眾怒來指定分案。

但有電腦分案未必就能達到分案公平，依最高法院108年8月1日發布的新聞稿內容「106年9月分案時，特殊商事事件專庭其他6位法官該月分受抗告、聲請事件之折計件數已達13件，故未再分受訴字事件，故將該次待分之8件特殊商事事件分給楊法官」，以及108年8月14日新聞稿內容敘及休假抵分案「因楊法官抵分案件較少，其配受專庭案件之機率自較其他同類專庭法官為高」等語，明眼人一看就知道問題出在雜件及休假抵分案制度。

司法院對於怎麼分案雖有頒布「民刑事件編號計數分案報結實施要點」，但也同時授權各法院因地制宜，制定各自的分案規則，其內容大多攸關於每週分幾次案、休假或受訓期間是否要停分案、受理案情複雜或被告人數眾多的案件時該怎麼折抵案件數等事項，而各法院的分案規則只要經過庭長或法官會議通過就發生效力。

因此，就有許多光怪陸離的事件發生，例如，資深法官休假日數較多，就可以分到較少的案件量；經常參加法官學院舉辦研習的法官，分案量也會較其他法官少，而能否參加受訓，各法院規矩不同，有的法院是庭長或院長派員參加，有的受制於家庭因素，無暇參加研習，卻要承擔更多的案件量；也曾聽聞法官與檢方書記官友好，事先得悉檢方何時要將重大矚目案件送至院方，事先請休假來規避該案件等。

此次最高法院分案最大的爭議在於「106年8月時，民事抗告、聲請事件已達千件，為加速審結此類事件，故於同年8月28日106年度第5次民事庭庭長暨民事法官司法事務分配小組會議，作成待分之抗告、聲請事件，自9月起分由全部法官審查（扣除9月7日報到之5位新到任法官、2股審查股法官）」的決定」，依最高法院的分案規則「訴字事件1件作1件計、抗字事件以2件作1件計、聲字事件以3件作1件計」，9月第一週新法官未到任分案時，在任的「訴」字案件都被抵完了，第二週新法官到任後分案，當然要把待分的8件特殊商事事件全部灌在楊法官身上。

因此，我相信最高法院說這是制度設計出問題，但卻是人為因素讓制度出問題。

辦過案的人都知道，雜件的困難度遠不及訴訟案件，為什麼3件雜件就可以折抵1件訴訟案件？為什麼早不開會、晚不開會，偏偏選在新法官到任前做出這種折抵案件的決議？憑什麼認為新到任法官不依往例加分抵案12件，已經占到便宜了，就不能保留折抵案的權利？況且，最高法院採取限量分案，每個月合計訴訟案件及雜件計17件，有那麼巧需要在同一段時間內，將那麼多重大特殊商事事件同時分案嗎？所以，分案制度出問題，有權的人視若無睹，不論是有心或無意，竟仍援用才造成不公平的結果，難怪當事人會認為被分案霸凌！

憲法保障「法官法定原則」，該原則的實現端賴分案制度的公平性。有人直指這次最高法院分案風波是茶壺裡的風爆，其實不然，分案公平直接影響到訴訟當事人的權益，更是審判獨立的基礎。尤其，事件演變至今，連當事人的配偶都說最高法院說謊，司法院一年多來未處理是「裝死、裝睡、裝傻」，這是對終審法院多麼沉重的指控!司法院難道還要繼續做著春秋大夢嗎？

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。