貪法官林德盛開庭前笑收賄款170萬　獲判無罪確定

▲最高法院將貪污法官林德盛判處無罪確定。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下多起貪污收賄案件的花蓮高分院前法官林德盛，2005年間審理一起毒品案件時，被告家屬透過關係，轉交170萬賄款給林德盛，林德盛當場微笑點頭收下，第二天就裁定讓被告具保停押。一審重判林德盛13年，但高院二審去年改判無罪。案經上訴，最高法院15日仍以查無實證為由，判處林德盛無罪確定。

檢方起訴指出，林德盛在2004年底收案審理李姓被告販賣一級毒品海洛因案件，李一審遭重判14年，被羈押在看守所中。但因罹患重病，亟欲向法院聲請具保停止羈押。李姓被告的妻子透過簡姓友人，先找上跟林德盛關係良好的何姓仲介，約定在花蓮市府前路稅捐稽徵處羽球場停車場會面。簡姓友人與何姓仲介兩人坐上林德盛的車輛後，何姓仲介說明李姓被告重病，希望林德盛幫忙交保。林德盛點頭微笑，簡、何2人離開車輛，第二天，李姓被告就獲得交保。

案經花蓮地檢署偵辦後，依照《貪污治罪條例》的「職務上行為收賄罪」，對林德盛提起公訴，一審法院認定林有罪，重判有期徒刑13年。案經上訴二審花蓮高分院，但林德盛聲請移轉管轄，改由台灣高等法院本院審理，高院去年5月間，逆轉改判林德盛無罪。

檢方上訴第三審，最高法院審理後，採信二審的見解，認為本案行賄的證人何姓仲介，因案遭通緝後，2013年返國才遭逮捕，並指稱受簡姓友人之託，交付賄賂170萬元；而簡姓友人也供稱，乃因何姓仲介說可以170萬元處理，才會給錢。因此最高法院質疑，究竟是何姓仲介自稱可以打通關節，並主動要求交付金錢，或是被動受託轉交賄款，說法明顯不同；且因何姓仲介在本案中有遭判刑的可能，與林德盛間存在重大利害衝突，應該要有其他證據資料可以補強他的證詞，而不能僅憑單方說法，認定林德盛受賄。因此最高法院駁回檢方上訴，讓林德盛無罪確定。

