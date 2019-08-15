台大宅王情殺案判15年　最高法院認輕判無理由撤銷發回

▲台大宅王張彥文更一審獲判15年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台大宅王」張彥文2014年間，當街砍殺林姓女友47刀致死，還親吻屍體、猥褻等行為，檢方起訴求處死刑，一審獲判無期徒刑，二審改判21年6月，更一審更將殺人部分改判15年。案經上訴，最高法院認為更一審並未說明輕判理由，因此再度撤銷，發回高院更二審。

本案發生於2014年9月間。就讀台大期間參加電玩比賽奪冠，獲得「台大宅王」稱號、畢業後在知名會計事務所任審計員的張彥文（35歲），與當時22歲的林姓女友交往、同居，但半年後女友就打算分手。張男與女友計畫到日本旅遊，盼感情回溫。

但日本旅遊期間，張男竟然對女友施暴，強拍裸照，揚言殺害女友，回國後女友隨即分手。張男情傷後10多天後，竟然在上午8點許，埋伏在女友租屋處附近，等女友出門上班時，持刀當街砍殺女友47刀，女友當場斃命，張男還親吻屍體，隨即遭逮。

檢方起訴後求處死刑，一審法院認為他具有教化可能，判處無期徒刑。二審審理時，張男與家屬以1263萬元和解，並先支付450萬元。二審因此改判刑21年6月，其中殺人罪從一審無期徒刑酌減為刑期15年。殺人罪部分經最高法院撤銷後，發回更一審，更一審仍判刑15年。

殺人罪部分再上訴最高法院，最高法院審理後，認為本案檢方起訴求處「極刑」（即死刑），一審法院也判決無期徒刑，但更一審卻判15年，其輕判理由僅為「檢察官就被告殺人部分，依告訴人與被告達成和解前之請求，以被告惡性重大，且未與被害人家屬達成和解，危害至鉅，有與社會隔絕之必要為由，提起上訴，均無理由」最高法院認為，「對於檢察官之求刑，以及第一審判決所量之刑是否均屬過重而不當，並未一併詳加論述說明，遽然改判量處較第一審判決為輕之刑，尚嫌理由欠備，而難昭信服。」因此撤銷更一審判決，發回高院更二審。