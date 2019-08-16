法國蜘蛛人徒手爬香港68層高樓　掛象徵大陸＆香港和平握手旗幟

記者陳以昇、黃彥傑／香港報導

有「法國蜘蛛人」之稱的阿蘭羅伯特（Alain Robert），跑到香港中環的長江集團中心徒手攀爬外牆，掛上一幅象徵和平的大陸與香港握手圖旗幟，香港消防局獲報到場鋪設氣墊防止他墜落，完成後，他立刻搭電梯跑到68樓高的頂樓，隨後被趕到的警察逮捕，他宣稱「並沒有政治意圖，是基於愛香港，讓香港人民憤怒可以宣洩」

▲▼「法國蜘蛛人」之稱的57歲阿蘭羅伯特，徒手攀爬68層高樓，掛象徵和平旗幟，警消鋪設氣墊防他墜樓，隨後遭到逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

16日上午8時許，有「法國蜘蛛人」之稱的57歲阿蘭羅伯特（Alain Robert），跑到香港中環長江集團中心（號稱香港第8高的大樓），徒手攀爬外牆，在上面掛上印有中國五星旗及香港特別行政區區旗，象徵和平的握手圖，右下角還有微笑的太陽圖案，懸掛後隨即進大樓跑到頂樓。

香港警消獲報到場，先在廣場處鋪設氣墊防止他墜落，隨即警方進入大樓內將他逮捕帶回中環警局，他表示「他並沒有政治意圖，是基於愛香港，近期發生示威抗議遊行，希望香港人的憤怒有地方宣洩，才會攀爬掛上象徵和平的握手旗幟」

▲▼「法國蜘蛛人」之稱的57歲阿蘭羅伯特隨後遭到逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「法國蜘蛛人」之稱的57歲阿蘭羅伯特，徒手攀爬68層高樓，掛象徵和平旗幟，警消鋪設氣墊防他墜樓，隨後遭到逮捕 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）