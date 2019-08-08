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iFixit爆料：蘋果出新招！iPhone若找非原廠更換電池　不提供健檢功能　

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▲以後要換電池只能到蘋果直營店，示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲以後要換iPhone電池，若未到蘋果原廠更換，恐怕無法使用電池健康檢測功能。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／綜合報導

根據iFixit報導，蘋果已經啟動iOS系統中的「休眠軟體鎖」，若iPhone沒有使用蘋果原廠電池時，就會自動關閉手機內建的電池健康檢測功能，藉此避免用戶找非蘋果門市更換電池，引發維修爭議。

值得關注的是，就算你更換的電池是蘋果原廠，但只要不是在蘋果直營店或蘋果授權的經銷商更換電池，手機還是會顯示「服務警告」，提醒無法提供電池健康檢測訊息。

因此，若想要解決這項問題的唯一方法，就是到蘋果直營店或蘋果授權的經銷商更換電池。

iFixit指出，主要是因為蘋果電池內有德州儀器的微控制器，可以讓電池與iPhone主機板進行配對，如果沒有使用特殊診斷軟體重置，驗證密鑰的話，就算是原廠電池，一樣會被認定為是「非正版」。目前蘋果拒絕提供此軟體給自家直營店與授權經銷商以外的店家。

據了解，這個新軟體目前鎖定在iOS12和iOS13中，影響的機種範圍有iPhone XR，iPhone XS和iPhone XS Max。

蘋果之所以會採取這個措施，主要是因為有不少民眾更換電池時，有出現安全疑慮，就曾出現過有民眾在非蘋果直營店或經銷商店內更換原廠電池，竟出現電池發生膨脹的問題，現在有了這個保護措施後，就可以減少iPhone用戶在維修爭議上的問題。

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關鍵字：蘋果,3C,iPhone

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