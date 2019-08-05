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吃2塊隔夜西瓜！28歲孕婦當晚「胎動異常」送醫急救…醫揭X小時是關鍵

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▲▼吃了兩塊隔夜西瓜，孕婦當晚胎動異常。（圖／翻攝自看看新聞）

▲吃了兩塊隔夜西瓜，孕婦當晚胎動異常。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北28歲的夏姓女子已懷孕35周，日前因為吃了兩塊隔夜西瓜，當晚上吐下瀉十幾次，差點虛脫昏厥，同時察覺胎動異常，頓覺不妙擔心胎兒有問題，立馬去醫院就診。醫師診斷發現，她險些因為西瓜早產，「放置的食物不要超過4小時，隔夜了更不要吃；孕婦、老人、孩子等體質較弱的人群儘量吃新鮮的食物。」

據《看看新聞》報導，28歲的夏女29日晚把當天沒吃完的西瓜用保鮮膜包好放進冰箱，第二天中午拿出來又吃了2塊，胃立即開始翻騰吐了一次，頓覺不妙趕緊上床躺著休息，晚飯也沒敢吃，可是腹痛和胃痛越來越明顯，到了晚上10點已經腹瀉嘔吐了上十次幾乎虛脫。

急忙送醫急救後，她被醫生確診為急性腸胃炎，經過緊急治療，天亮時病情終於穩定，胎動也恢復了正常。主治醫師侯醫生表示，「胃腸道疾病大多是吃了隔夜的西瓜，損傷了胃腸粘膜；孕媽媽胃腸功能比正常人要差，吃了以後相當於腸道被感染了。」

▲▼吃了兩塊隔夜西瓜，孕婦當晚胎動異常。（圖／翻攝自看看新聞）

▲吃了兩塊隔夜西瓜，孕婦當晚送醫。（圖／翻攝自看看新聞）

醫師表示，該科今年六月以來每晚都要接診10多名消化道急症的「準媽媽」，「相比普通患者，她們的發病概率不僅更大，而且後果更嚴重。」

她提醒，一旦出現腹痛腹瀉等胃腸疾病的症狀，及時就醫，同時飲食要更加清淡，「（感染後）早孕容易造成流產，中晚孕容易早產，感染重的甚至會引起感染性休克、敗血症等一些重症。」

醫師建議，「不需要過度地補牛奶、雞蛋、肉，越補越拉，可以熬點米湯，因為米湯對於虛弱的胃腸效果是很好的，另外還可以蒸點蘋果，吃下去可止瀉。」

▼孕婦腸胃功能較差。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼吃了兩塊隔夜西瓜，孕婦當晚胎動異常。（圖／翻攝自看看新聞）

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關鍵字：孕婦,夏天,隔夜,腸胃炎,胎動

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