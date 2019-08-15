支持港府和警隊嚴正執法　「熱愛香港的市民」提5大訴求

▲香港多份報紙刊出文章提出香港市民的5大訴求。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」活動延燒，如今也傳出有香港市民希望事件早日落幕，香港多份報紙15日刊登了一篇署名為「一群土生土長熱愛香港的市民」的文章，內容提出5大訴求，包括支持港府和警隊嚴正執法。此外，隨著香港機場被示威者佔領，使得航班受到影響，也有香港市民表示「希望返回時香港已經恢復秩序了。」

根據「央視新聞」微信公眾號，這5大訴求包括：

1、堅決支持香港特區政府和警隊嚴正執法，制止一切違法、欺凌、破壞及暴亂行為。

2、要求香港特區政府在社會秩序恢復之前暫停批准一切公眾遊行集會活動。

3、督促家長、大中小學校長及老師盡力勸止學生參與違法活動。

4、要求執法部門嚴懲一切資助、教唆及協助暴力和騷亂的違法行為。

5、要求香港特區政府嚴懲任何傳媒透過發放失實報導及混淆視聽、縱容和美化非法行為和暴力、鼓吹民眾擾亂社會秩序、阻礙警方執法。

▲14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，香港國際機場因連兩日的集會造成運作癱瘓、大量航班取消，部分航班臨時備降在深圳、廣州、珠海等機場。在深圳機場深港機場跨境巴等候區，除了香港和內地旅客外，還有不少外籍旅客在此等候。有香港市民表示，臨時轉場實在是無奈，「希望返回時香港已經恢復秩序了。」

►►民眾紛紛轉飛！深圳機場客流激增5成 港人無奈：希望盡快恢復秩序