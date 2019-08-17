漢江裸屍案兇手找到了！　鐵鎚敲死客人「伴屍4天」砍斷頭手腳丟棄

▲ 死者屍體遭在附近巡邏的首爾市漢江事業本部員工發現。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／編譯

南韓漢江12日上午驚現一具男子浮屍，頭部、雙手及雙腳都被砍斷，僅剩下軀幹，死狀悽慘。一名39歲男子17日凌晨1時左右走進首爾鐘路警察署自首，宣稱是這起案件的犯人。針對這名男子的調查現已結束，警方今日稍早也尋獲遇害男子的頭部。

京畿道高陽警察署上午10時45分左右在漢江傍花大橋南端找到死者頭部，與16日尋獲的右臂一樣裝在密封的黑色塑膠袋裡。嫌犯今天凌晨在首爾鐘路自首後立刻被押送到負責這起案件的高陽警察署，下午2時起接受訊問，現已被拘禁。

據警方說法，嫌犯在首爾鐘路一家汽車旅館工作，死者8日欲投宿旅館時未對嫌犯使用敬語，態度不禮貌且不願付錢。嫌犯一氣之下以旅館內的槌子將男子狂毆致死，將屍體移到自己居住的摩鐵房間內，再將頭部及四肢砍下，方便棄屍。他在12日凌晨騎腳踏車到漢江，將分裝在數個黑色塑膠袋中的屍體丟棄。

警方找到嫌犯使用的槌子，監視器也拍下他在江畔棄屍的畫面。但由於事發的汽車旅館監視器故障，無法確認嫌犯殺害男子當時的狀況。警方透露，由於毀損屍體過程太過殘忍，不便具體描述，但嫌犯是將屍體放置在房間內幾天後才肢解棄屍。

►►南韓漢江驚現全裸浮屍！男遭利器肢解「只剩軀幹」 頭手腳全消失