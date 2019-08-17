日要求「踢出白名單」根據　南韓：早就事先通報「願開實務協商」

▲ 日本月初通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，南韓也展開反擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起的日韓貿易戰越演越烈，南韓遭日本踢出貿易白名單後展開反擊，14日發布將日本從白色國家中剔除的《戰略物資進出口告示修正案》行政預告，向民眾公開徵求意見，預計9月中正式生效。南韓政府稍早證實，早在發表行政預告以前就已經通知日方，有必要時會再向日方詳細說明或商討。

南韓產業通商資源部部長成允模16日在臉書發文表示，「發布行政預告以前，已經事先將主要內容及告示修正程序通報日方。若有需要額外說明或商議，將依照日方希望的方式進行」，同時強調南韓將日本踢出貿易優惠待遇名單的正當性。

產業通商資源部人士透露，此前已經告知日方一次，但日本經濟產業省再次來信，要求說明更改制度的具體事由及根據。韓方則回應，請日方參照內有詳細事項的行政預告案，若有需要，日韓當局者也可以面對面進行實務協商。

成允模提到，日本7月12日也曾針對3大半導體材料出口限制及將南韓踢出白名單等措施，於東京召開課長級實務協商（日方稱「說明會」）。他12日發表修正案時也表示，若日本政府在修正案公開徵求意見期間提出交涉，南韓隨時願意回應。

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