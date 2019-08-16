星巴克加料迷昏女學妹…男醫哀求：家有老小要養「曾捐500是青年才俊」

▲實習女醫師被下藥迷昏4小時，學長判刑5年半。示意圖非當事人（圖／記者李佳蓉攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中大甲順安醫院家醫科醫師李忠哲，在星巴克咖啡裡偷摻FM2給實習女醫師喝下，導致女醫師昏迷4小時。李忠哲被告後，在庭上為了求情，透露家中有老小要扶養，辯護律師也求情，還拿出李忠哲捐款500元的證據，表示李忠哲青年才俊，但法官不領情，依然將他判刑5年半定讞。

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判決指出，李忠哲（39歲）2015年間到彰化地區醫院受訓並擔任住院醫師，疑似覬覦被害女醫師的美色，竟惡向膽邊生，利用自己可以開立管制藥品的職權，對被害女醫師下手。本案發生2015年11月17日中午，李男以「指導」為由，邀被害人進他專屬值班室，並拿出連鎖咖啡店的咖啡請她喝，被害人喝完後即昏迷，4個半小時後步出值班室時還跌倒。

▲男醫師在學妹的星巴克李下藥。示意圖。（圖／取自粉絲團）

女醫師驚覺有異，立刻報警處理，並在尿液中檢驗出FM2的成分。檢方偵辦後，認為李忠哲對被害人下藥，因此依照違反《毒品危害防制條例》、「加重強制猥褻罪」，對李男提起公訴，並具體求刑8年。

法院審理時，李男否認犯罪，辯稱當天實習女醫師身體不舒服，他好心請她到值班室休息，不知她尿液會驗出FM2，且他只待在值班室10分鐘。不過法官調出監視器畫面，發現被害人在值班室4個多小時間，李男多次進出，共停留2小時41分鐘，最久一次還待1個半小時。法院因此認定李男下藥。

李忠哲在庭上向法官求情，他有妻兒、父母要扶養，且打官司讓他心力交瘁；辯護人則說，李忠哲熱心公益，為青年才俊，也提出曾捐款600、500元的憑據佐證。但法官不領前，駁回上訴，仍依照一、二審判決5年6月徒刑定讞。

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