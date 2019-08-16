FTC考慮分拆科技巨頭　臉書面臨拆分危機

▲Facebook正面臨拆分危機。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）負責人西蒙斯（Joe Simons）表示，他準備在必要時拆分科技巨頭，同時撤銷過去的併購交易，他正調查包括臉書（Facebook）在內的一些大型科技公司是否正採取一些不符合公平競爭的行為。

《彭博社》報導，西蒙斯表示，拆分一家科技巨頭非常困難、複雜，但對於恢復公平市場競爭卻是相當重要。

報導指出，一些反壟斷專家認為，科技巨頭已經利用收購新創公司來消除新競爭對手。目前FTC正在調查臉書過去幾年多起收購案，評估它是否透過收購新創公司以阻止競爭。

舉例來說，臉書在2012年收購圖片社群平台Instagram、2014年收購即時通訊軟體 WhatsApp，當時，FTC都批准了這兩次交易。

西蒙斯表示，儘管此前的收購案已獲得批准，但美國反壟斷官員可能會採取行動撤銷收購案。不過這需要法院的批准。

該報導指出，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示他歡迎監管，但拆分公司不會解決政府對隱私和個資的擔憂。事實上，他認為其規模能使臉書做到監管機構的期望，例如更好的內容監管，倘若Instagram或WhatsApp是獨立的公司，將會更難監管。

不過，聯邦貿易委員會沒有透露更多調查細節，也未確定哪些公司在調查範圍內。今年7月該機構宣佈對多家大型科技公司展開反壟斷調查，涉及社群服務、數位廣告和電子商務等領域。