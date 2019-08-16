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IG走紅日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂tag：明天訂這家

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▲▼麻古茶坊。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻古茶坊楊枝甘露深受網友好評。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日，來杯沁涼的手搖飲料絕對是消暑的最佳方式，台灣的飲料大戰也隨著氣溫升高越來越激烈，而其中的佼佼者是擁有150家分店的手搖飲麻古茶坊就因為口感獨特鮮活的果粒茶在台封王，而先前推出超高顏值加上多層次口感的「楊枝甘露」在IG也隨之一夜爆紅，特別是那清涼酸甜的口味更是被大眾所喜愛。

為什麼「麻古茶坊」的果粒茶飲會那麼受大眾歡迎？是飲料裡面藏著不能說的秘密嗎？其實不然，麻古的飲料放眼望去都是一目了然的清晰果肉，他們堅持天然而且健康的飲料一路從台灣的南方一路紅到北方，這份堅持最後也打動了消費者的心，成為了日銷十萬杯、深受大家喜愛的飲料店，據說他們每天使用水果的用量足足可以堆滿1個足球場呢。
▲▼麻古茶坊。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻古茶坊番茄梅、水果茶、葡萄柚綠、柳橙綠等飲品都是用台灣最自豪的新鮮水果製作，好喝到讓許多網友常隔空喊話：「希望來我家旁邊開」。

看似瞬間爆紅的麻古茶坊，其實早已深耕手搖飲界長達十數年之久，品牌從2008年起在高雄成立第一家門市開始，老闆以環保愛地球、健康茶飲的概念研發新鮮健康水果茶。十幾年過去，當初秉持著愛地球的初衷沒變，飲料在推陳出新的過程中，還是讓所有消費者都喝的安心，同時外觀上也不停的跟著潮流變化，最後變成一杯拍的美、喝的也美滋滋的手搖飲。

▲▼麻古茶坊楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻古茶坊以新鮮水果製成飲品。

麻古茶飲全使用來自台灣的茶葉，統統通過SGS茶葉檢查報告、在水果的選用上也依台灣時令而購入本地的水果，換季則採用進口水果，保證每個時期喝到的果粒茶都絕對新鮮、也可以在換季的時候喝到不同的風味，可說是每季都喝的到新鮮、喝的出好風味。

▲▼ 麻古茶坊業配。（圖／業者提供）

▲麻古茶坊外面經常大排長龍。(圖／業者提供)

台灣人愛喝飲料的程度已幾乎各城鎮主要幹道上都有「飲料一條街」的盛況，不只創造錢潮，更增加許多創業與就業機會，也讓許多人對自己當老闆的想法具高度興趣。有專家分析，加盟店因為具備可複製的成功經驗，使創業成功率遠高於自營品牌，投資風險相對較低，因此愈來愈多厭倦領死薪水、希望為自己打拼的年輕人，願意嘗試加盟飲料店。麻古茶坊也樂見自家品牌環保健康的理念開枝散葉，因此提供完善的培訓系統協助有志創業的加盟主，安心圓一個自己當老闆的夢想。

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關鍵字：麻古茶坊,手搖南霸天,法鬥皮古,果粒茶,手搖飲,加盟

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