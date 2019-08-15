▲市長鄭文燦與鳳友會及在地居民一起踩街。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

八月，整個大溪都在「想念飛飛」！大溪的女兒「帽子歌后」鳳飛飛逝世7周年，8月20日是她的冥誕，為紀念鳳飛飛，由桃園大嵙崁文教基金會主辦的「2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動」，17日進入最後壓軸。當天下午有想念飛飛座談會、踩街以及大溪人追夢之夜想念飛飛紀念音樂會等活動，歡迎各地鳳迷來大溪一起想念飛飛。

主辦單位指出，17日下午3點半到5點，在大溪區文化會館舉行「彩虹的夢-想念飛飛座談會」，由名主播黃鵬仁主持，邀請到資深音樂製作人呂子厚、丁曉雯，資深音樂創作者李坤城、還有重量級的電視製作人游國謙老師，齊聚一堂一起回顧懷念鳳飛飛的音樂與音樂故事。

▲鳳迷模仿鳳飛飛唱著鳳飛飛的歌曲。（圖／資料照／市府提供）

接著有鳳友會及在地10多個團體約300多人，將在座談會結束後和市長鄭文燦一起踩街，由大溪中央路三角公園出發，歌迷及鳳友會及居民，帶著懷念鳳飛飛帽子飾品及海報，在旗隊引領下進行市區的踩街遊行。

▲「想念飛飛」踩街活動。（圖／資料照／市府提供）

晚間的紀念音樂會有：大溪鳳姐歌友聯誼會、至善高中舞蹈表演、飛越大溪新住民合唱團、大溪國小合唱團、藍光合唱團、桃園市立國樂團、台大烏克麗麗、B-MAX馬克筆 人聲樂團等本外地共八個團體演出，熱鬧中有溫馨。