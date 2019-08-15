港人申請來台依親、婚姻居多　陸委會：政治性個案不便透露

▲反修例民眾於香港機場舉行的抗爭活動 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者魏有德／台北採訪報導

近期香港社會陷入不穩定狀態，外界傳言有部份民眾因「政治性因素」選擇向台灣申請居留權。對此，陸委會副主委陳明祺表示，如果接到相關的申請，會依人道原則跟相關法規，對個案妥適處理。至於是否已經有個案申請，陳明祺則語帶保留的說，基於隱私及香港情勢，「更多的訊息，我想現在不方便完全透露。」

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者魏有德攝）

陳明祺表示，本年度五月跟六月獲得許可居留的香港民眾人數分別是249人跟267人，定居的分別是104人跟92人，申請事由主要還是依親與婚姻來台為多，因投資來台的次之。

陳明祺提到，行政院《難民法》草案在105年8月經立法院內政委員會審查完畢，但立法程序還沒完成，在此情況下，香港居民要向我方尋求協助，如果有個案，會按照人道原則跟相關法規妥適處理。

對於是否有「個案」在申請進行中，陳明祺僅表示，很多事情牽涉到個人隱私，也牽涉到現在香港的情勢，陸委會會按照相關法令處理，「如果有接到的話，更多的訊息，我想現在不方便完全透露。」

▲香港機場0813發生警民衝突。（圖／路透社）

陳明祺強調，陸委會持續關注大陸及香港動向，希望各方都能夠保持冷靜克制，透過理性、和平的對話的方式來解決相關的問題。他並呼籲港府，回應香港居民的期待，能夠盡力的保障民眾的自由和法治體制的正常運作。

