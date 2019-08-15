港人發動「接放工」活動癱瘓稅務單位…「萬人響應、一人到場」

記者陳以昇、黃彥傑／香港報導

香港民眾反對逃犯條例抗議活動，原訂15日中午12時要動員群眾到灣仔稅務大樓「接放工」，利用短時間集體去洽公報稅，目的在癱瘓稅務大樓運作，讓公務人員應接不暇，提早收工下班；但經過1個多小時，卻僅有6人到場，其中一位民眾表示「原本在網路號召至少50人，我們就繼續等等看」。

▲香港抗議民眾號召到灣仔稅務大樓「接放工」，要癱瘓政府公務單位，卻僅到6人 。（圖／記者黃彥傑攝）

▼6名香港抗議民眾席地而坐 。（圖／記者陳以昇攝）

有香港民眾在網路上號召15日中午12時，到香港灣仔稅務大樓「接放工」，但經過1個多小時，僅6名穿著黑衣戴著口罩的男子，走進大樓席地而坐；近30名到場採訪的各國記者人數，竟遠遠超過抗議者。

其中一位抗議民眾表示，今天發動「接放工」活動，是因警察的薪水是人民繳稅得來的，所以要至少號召4、50人，利用公務人員中午休息時間，突襲到大樓內，排隊洽公繳稅，癱瘓他們的作業時間，達到讓他們提早下班收工的目的，「我們會繼續等看看還有多少人來，最好是上百人才有效果。」

▼香港抗議民眾號召到灣仔稅務大樓「接放工」卻僅到6人，與來採訪的各國記者人數成強烈對比 。（圖／記者黃彥傑攝）

▼各國記者在大樓外拍攝 。（圖／記者陳以昇攝）