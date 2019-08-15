美國將「中國核電巨頭」列實體清單！　中廣核：影響可控

▲中廣核集團被美國商務部加入實體清單。（圖／翻攝自《觀察者網》）

記者鄭思楠／綜合報導

美國日前才延後對中國電子產品加徵關稅，沒想到突然又對中國祭出「一把大刀」。美國商務部工業與安全局（BIS）當地時間14日發佈公告，將中國最大國有核電公司「中國廣核集團」（簡稱中廣核）及其3家關聯公司共4家實體加入實體清單。中廣核集團方面回應，對中廣核的發展影響可控。

這4家實體分別是中廣核集團（China General Nuclear Power Group）、中國廣核集團有限公司（China General Nuclear Power Corporation）、中廣核研究院有限公司（China Nuclear Power Technology Research Institute Co.Ltd.）、蘇州熱工研究院有限公司（Suzhou Nuclear Power Research Institute Co.Ltd.）。

根據《日經中文網》報導，美方認為中廣核正把美國的核能技術轉為軍用，將阻止對其銷售美國產品。報導還稱，因核電是「中國製造2025」的重點領域，美國政府正利用禁運措施等，加強對中國高科技領域的打擊。

中廣核集團是中國最大、全球第三大核電企業及中國第二大清潔能源企業，也是中國在海外裝機容量最大的能源企業之一，總資產超過7000億元人民幣。

此前，美國貿易代表署13日宣布，將延後到12月15日才對中國電子產品加徵關稅。川普對此表示，中美之間的協商「非常有成效」。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴也預計在9月初會面，繼續貿易談判。

▼中廣核集團回應，影響可控。（圖／翻攝自《觀察者網》）